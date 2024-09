Los colaboradores de 'Vamos a ver' defienden a Elsa de las críticas que recibe por parte de Laura y Violeta

Elsa ha conseguido abrirse y mostrarse como es en la casa de 'Gran Hermano' . Tanto es así que cada vez está más cerca de los chicos y no duda en mostrarle su cariño y afecto día a día. El problema viene de unos celos que surgen por parte de Violeta y Laura. Las dos comparten la misma opinión, y es que para ellas las muestras de cariño son en ocasiones faltas de respeto.

La vasca no oculta la gran complicidad que siente con Edi y Manu, y ellos tampoco han dudado en hacerlo. Violeta, que ya se ha besado con el gallego, ha expresado en más de una ocasión que ciertos acercamientos de Elsa hacia Edi no le hacen demasiada gracia, y lo mismo ha hecho Laura con respecto a Manu.

"Hay que saber seleccionar la gente que nos rodea y nuestras compañías. Sé que tengo una carencia muy grande de afecto y cariño. Y desde los veintidós años me he tenido que sacar las castañas del fuego sola. Y mi familia son mis amigas de toda la vida. Soy una persona muy cercana, cariñosa... me sale cuidar a las personas que quiero", le confesaba Elsa a Maite en privado.