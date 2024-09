Liz Emiliano y Pedro Aguado no creen que Violeta vaya a tener una historia de amor dentro de la casa

Poco a poco las tramas se empiezan a tejer dentro de Guadalix de la Sierra y Violeta es una de sus protagonistas. La joven quien entró al reality de la mano de una truculenta historia de traición con su ex amiga Nerea por haber estado con su novio Luis, también es el personaje principal de otras historias, sobre todo de amor.

Mimos, abrazos, y gestos de cariño es lo que se ha visto dentro de la casa con el gallego desde que ingresó en la ofiical, pero aún la joven no ha oficializado un romance con nadie...¿Tendrá Violeta una historia de amor? esta es la pregunta que hemos querido averiguar de la mano de los colaboradores quienes han hecho sus predicciones y aplican las razones por las que la concursante no tendrá una relación amorosa dentro del reality...¡Dale Play y no te lo pierdas!