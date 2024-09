Alexia Rivas y Adriana Dorronsoro juzgan la actitud de Edi con Violeta: "Es un cucaracho"

El primer beso entre Edi y Violeta no ha tardado en llegar . Los concursantes llevan semanas tonteando dentro de la casa de 'Guadalix de la Sierra', y en el jacuzzi terminaron de saltar las chispas entre los dos. Aunque era un momento que muchos esperaban, algunos no han entendido la actitud del gallego.

"Yo, sentimiento cero, pero cero eh. Yo no busco nada, si surge, surge así. Como si, por ejemplo, mañana entra una tía que encaje más conmigo y yo no debo nada a nadie", dijo. Aún así, también hizo hincapié en que no quiere hacerle daño a la concursante.

La madre de Violeta no ha entendido su actitud y se mostraba muy enfadada en plató: "A su p* casa por falso y mala persona. El beso me daba igual, pero lo que acabo de ver, fatal. Que no se preocupe, que mi hija cuando salga de ahí y pase una semana se olvida de él. Pero bueno, todo lo que ha dicho... y mira que me caía bien. A su casa por malo y falso", decía enfadada.