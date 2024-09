La relación entre Maica y Laura, más rota que nunca: "Las verdades hay que decirlas a la cara y en el momento"

Las directas palabras de Maica en directo sobre Laura: "Desde el principio no hemos tenido 'feeling'. Las verdades a la cara duelen"

Los primeros posicionamientos de la edición de 'GH' nos dejaron el pasado domingo un tenso momento entre Maica y Laura. Y es que la visitadora médica se colocaba detrás de la hija de María José Galera y es algo que la joven no se esperaba. Además, el posicionamiento de Lucía sobre Laura acababa con esta hundida, a pesar de los ánimos de Ruvens. Unos posicionamientos que salpicaron a Elsa en aquel momento y que han sido el detonante para que la relación entre Maica y Laura en la casa vaya a peor. Pues bien, ambas han tenido tiempo para hablar en directo de todo.

En primer lugar, Laura comenzaba diciendo que no habían hablado (ella y Maica) desde entonces. Rápidamente Maica cogía el testigo de lo ocurrido y señalaba que el posicionamiento es una situación muy incómoda para todos: "El ambiente no es del todo malo, pero yo fui sincera y franca y lo hice con el corazón. Desde el principio no hemos tenido 'feeling', así que dije todo lo que sentía. Las verdades a la cara duelen".

Por su parte, Laura reconocía que Maica y ella son incompatibles pero que se pensaba que estaba todo bien: "Las verdades hay que decirlas a la cara, en el momento correcto y en el que hay que decir las cosas. Si vienes y me lo dices en una gala cuando eso pasó hace cuatro o cinco días...". Maica le recordaba que siempre le ha dicho las cosas a la cara y que ha sido ella la que ha soltado algún comentario por detrás.

Laura subrayaba que lo que más le dolía es "lo de la paella": "Le he estado consejos toda la prueba. No sé en qué momento se lo pudo tomar tan mal. Le dije que si algo se había tomado mal que me lo dijera". En cuanto a los posicionamientos, a la hija de María José Galera le dolió la actitud de Maica y Lucía, aunque con esta última ya habló todo: "Con ella ya lo he arreglado".

Maica, derrumbada en el confe

Maica se sintió totalmente "sola" cuando Adrián y Manu Vulcán -sobre todo Adrián- no le apoyaron en su cara a cara con Laura. La concursante había dejado caer a su compañera que había más personas en la casa que pensaban como ella, pero ellos no dieron un paso adelante. Para Maica, esto supuso una decepción total sobre el boxeador.

"Si a ti te gusta una persona, yo doy la cara por ella", le reprochó. Y es que después del debate, Maica le cantó las cuarenta a Adrián, que terminó totalmente derrumbado. "Estoy muy jodi**, pero soy muy fuerte. Nunca va a haber nadie tan sincero. En la vida hay que ser valiente", señaló. Momentos más tarde, Maica rompía a llorar en el confesionario.