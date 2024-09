Patricia estalla contra Manu por "jugar" con su hermana Laura: "¡Es un sinvergüenza!"

Laura le ha contado a Manu que en unos gritos del exterior le han dicho que se aleje de él

Tras ver las imágenes, la hermana de Laura ha tenido una acalorada discusión con Fátima, la madre de Manu

Laura se derrumba tras su tensa conversación con Manu: "No quiero conocerla más"

Laura y Manu tienen una conversación pendiente desde que él confesó que no quería tener nada con ella. Sin embargo, el concursante no ha terminado de dejárselo claro. Laura se ha seguido acercando al DJ y él no ha puesto distancia, a pesar de que sabe que Laura siente cosas por él.

Unos gritos del exterior de la casa de Guadalix de la Sierra ha provocado que los concursantes se alteren. "¡Laura, te queremos, aléjate de Manu! ¡Ruvens... Laura ganadora! ¡Elsa, falsa! Precisamente, ha sido Laura la que ha escuchado los mensajes que han gritado desde el exterior.

Laura ha ido a contar al resto de participantes lo que había oído y le ha advertido a Manu que habían dicho que Elsa era falsa con él. No obstante, Manu se quedado rayado cuando Laura le ha contado que le han dicho que se aleje de él: "Desde fuera puede estar la perspectiva como que yo a lo mejor hago contigo lo que quiero, que juego contigo. Eso no es así y me da cosa".

Laura le ha explicado que no se tenía que rayar por lo que digan de fuera: "No, no lo creo". Por otro lado, Maica ha estado hablando con Lucía sobre el nuevo acercamiento de Laura y Manu tras los gritos del exterior: "No lo veo real. Ha sido a partir de esta tarde. La gente no es tonta y ve las cosas".

La acalorada discusión entre la hermana de Laura y la madre de Manu

En el plató, Patricia, la hermana de Laura, y Fátima, la madre de Manu, han tenido una acalorada conversación después de ver las imágenes. "Pienso que Manu ha sido claro", ha señalado la madre del DJ. Patricia ha sacado la cara por su hermana y ha contestado a Fátima.