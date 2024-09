Elsa descubre que Óscar le tendió una trampa con las perchas: "Se retrata solo, es un cabronazo en plan bien"

No obstante, Elsa ha visto cómo Óscar ha sido el artífice de tenderle una trampa : "Había un problema de perchas y yo sabía que los que habíamos llegado de la otra casa no teníamos. Si esto es un patio de colegio, jugamos todos. Le cojo la percha, la pongo en mi armario que está contiguo al suyo y entonces espero a ver cómo va a actuar. En vez de buscar a los posibles culpables ha ido directo al mío. Tenía mi coartada".

La reacción de Elsa en el plató ha sido inesperada, ya que se lo ha tomado a risas : "Al final se retrata solo, es un cabronazo en plan bien". Frank Blanco le ha preguntado si le sigue cayendo mal después de esto y Elsa ha contestado que no: "No puedo con él. Llega un punto que es un amor-odio".

"Me hace reír encima. Se ríe y yo me río. No es la percha, es el hecho de que yo vaya y me desordenen las cosas", ha explicado después. Frank Blanco ha querido zanjar el conflicto de las perchas y ha pasado a conectar con la casa para ver lo que estaban haciendo los concursantes.