Las redes, espejo una vez más de la solidaridad: los ciudadanos crean un mapa virtual para localizar afectados

Se trata de una herramienta muy útil para los familiares de personas desaparecidas desde ayer en los municipios más afectados por la DANA que se muestran desesperados porque no tienen noticias de ellas y piden ayuda a las autoridades para localizarlas.

"La última vez que hablé con mi hijo fue anoche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar", relata a EFE una mujer, entre lágrimas, que dice ante las cámaras que su hijo es colombiano y se encontraba en Benetússer trabajando, por si sirve para identificarle.