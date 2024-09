Lucía Parreño señala el cambio de discurso de Ruvens respecto a Óscar

Ruvens no se alegró por ver a Óscar regresando a la casa de 'GH' como concursante de pleno derecho el jueves pasado y lo ha demostrado a lo largo de estos días refiriéndose a él delante de sus compañeros como "semejante ser" y diciéndole cosas como: "Yo a una persona así no la tendría cerca en mi p*ta vida", "Yo sí que he podido olvidarte, pero ya me han dicho que tú a mí no", "Escucha y calla", "Ha ido al súper a pedirle el collar para acordarse de mí", "¿Tu copa la friegas? Porque yo debería haber roto todas las copas antes de que volvieras".