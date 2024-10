Óscar se convertía en uno de concursantes definitivos de 'Gran Hermano' tras la decisión de la audiencia y al regresar a la casa hubo reacciones de todo tipo. Mientras que sus amigas Maica y Daniela corrieron a abrazarle, entre otros, a Maite no le sentó bien y no tuvo problemas en dejarlo ver luego.

Muchos compañeros se levantaron a recibir a Óscar, pero no Maite, Edi y Laura. No obstante, el concursante fue uno por uno a saludar a todos los de la casa. El semblante de Maite estaba de lo más serio y a la concursante se la veía cuchichear con Ruvens y con Edi.

Maite se justificó diciendo que a ella tampoco le habían recibido todos con efusividad, pero Jorge Javier le recordó que en esta ocasión ella no tenía qué celebrar puesto que formaba parte del grupo mayoritario que no se había convertido esa noche en concursantes definitivos.

"Ruvens se lo merece todo", destacó entonces Maite sobre el primer concursante confirmado, marcando así una diferencia con Óscar. "¡Y Óscar también!", "Son dos personas iguales", reaccionaron algunos compañeros. "Yo hablo por mí. Siempre", dijo muy seria Maite. Para Óscar, esta reacción no era "nada nuevo en el frente". Edi tampoco se cortaba en expresar que no había reaccionado con alegría al regreso de Óscar "porque no le sale" y prefería "no ser falso".