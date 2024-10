La decisión de Laura revoluciona las primeras nominaciones tras formarse el casting definitivo

Los concursantes tenían que nominar tras formar 'tríos', excepto Jorge y Javier, que no encontraban grupo y eran nominados directos

Manu se convierte en el primer inmune de la edición tras la decisión de Laura y Ruvens

Las lágrimas de Violeta ante la gran decepción de Jorge con ella durante la formación de los 'tríos': "Igual no eres tan amigo mío"

Después de que la audiencia eligiese el casting definitivo tras la expulsión de Maite, los diecisiete concursantes se enfrentaban a unas nuevas nominaciones con muchas sorpresas que les iba a revelar Jorge Javier Vázquez durante la noche.

Javier y Jorge, nominados directos tras no formar 'trío' con sus compañeros

"Vais a tener que formar grupos de tres personas por afinidad, por sentimientos o porque esa persona os sea imprescindible en la casa", les explicaba el presentador y les daba los detalles de lo que esto significaba: "Las cuentas no dan, sobran dos. Las dos personas que se queden fuera de esos grupos de tres quedaran nominadas de forma automática".

Los tríos se conformaban con un cambio de última hora, en el que las mellizas decidían que su grupo se formase con Vanessa en vez de con Jorge, al que habían elegido desde un principio y, finalmente, se quedaban fuera Javier y Jorge, que eran nominados de manera directa. Decisión que decepcionaba a Jorge porque su mayor apoyo en la casa, Violeta, le había dejado solo en esta importante decisión y esto generaba tensión en directo.

Manu, primer inmune de la edición

Tras esto, llegaba el primer juego de inmunidad de la edición. Los tríos elegían una caja que iba a marcar su destino en las nominaciones esta semana, juego en el que Jorge y Javier no podían participar al ser nominados directos.

Las cajas que no contenían este gran privilegio iban explotando según los concursantes las iban abriendo y eran Manu, Laura y Ruvens los que conseguían la caja de la inmunidad, pero solo uno de los tres iba a ser inmune y lo iban a tener que decidir ellos.

Ruvens, Manu y Laura intentaban decidir quién es el inmune jugando a piedra, papel o tijera pero Jorge Javier les advertía de que tenían que decidierlo ellos y, finalmente, decidían que fuera Manu el inmune de esta semana.

Así han sido las nominaciones

Las primeras nominaciones con el casting definitivo ya decidido comenzaban, los grupos formados por tres personas tenían que ponerse de acuerdo para dar uno, dos y tres puntos, mientras que Jorge y Javier nominaban de manera individual.

Ruvens, Laura y Manu: un punto para Nerea porque son todos los de la otra habitación que están haciendo piña y juegan con ventaja de ir con su pareja, pero es muy buena niña, decía Juan. Dos puntos para Daniela porque siento que no se abre con nosotros, solo está con su grupo y con los demás no tiene relación ninguna, explicaba Laura. Tres puntos para Vanessa y lo hago con muchas ganas, es una irrespetuosa, se ha ido Maite y han empezado a sacudir todas las sillas. Es un taladro aquí dentro, entonaba Ruvens visiblemente cabreado.

Óscar, Maica y Daniela: un punto para Violeta porque la veo ambigua con Edi, al principio no quería estar con él y he visto que estaban cuchicheando de mí y de Óscar, soy muy de energías y es raro que me equivoque. No digo que sea mala niña, pero el muy joven: decía Daniela. Dos puntos para Juan ya que, últimamente, estoy escuchando comentarios de que va a ir a saco, a mí me gusta la gente que va de frente, decía Maica. Y tres puntos para Laura porque ha intentado separarnos siempre utilizando errores del pasado, entonaba Óscar.

Violeta, Nerea y Luis: un punto para Adri porque es de las personas que menos hablamos en la casa. Dos puntos para Juan por afinidad y tres puntos para Laura, los conflictos están solucionados, no hay mal rollo, pero es lo que hemos decidido.

Silvia, Vanessa y Lucía: un punto para Edi porque es una de las personas con las que he hablado menos, decía Lucía. Dos puntos para Juan porque no me ha gustado lo que he visto cuando se han formado los grupos ni algunos movimientos pasando información, explicaba Vanessa. Y tres puntos para Laura porque hemos tenido conflictos con ella, explicaban Silvia y su hermana.

Edi, Juan y Adri: un punto, viendo la situación de esta noche, se lo voy a dar a Daniela porque es con la que menos conexión tengo en la casa, decía Juan. Dos puntos se los voy a dar a Nerea porque no tengo conversaciones de la vida con ella, decía Adrián. Y tres puntos para Vanessa porque considero que crea tensión innecesaria en la casa y creo que está influenciando bastante el comportamiento de Javier, entonaba Edi.

Jorge: un punto para Silvia porque aquí he tenido poco tiempo para conocer a las personas, siendo sincero los pocos conflictos que he tenido han sido con ella, Lucía y Vanessa. Dos puntos para Lucía y tres puntos para Vanessa porque nunca me ha pedido disculpas y me ha insultado y se ha pasado mucho conmigo.

Javier: un punto para Juan, dos puntos para Laura y tres puntos para Ruvens porque si no entienden que estamos en un juego y se pueden celebrar las cosas... pero no lo he hecho con ninguna mala intención.

Después de las nominaciones de los concursantes la lista de nominados quedaba así: Jorge, Javier, Laura y Vanessa. Pero no era la definitiva, ya que Laura, como 'Big Bro' esta semana tenía el poder de la salvación con el que podía salvarse a ella misma o a un compañero y tocaba tomar una decisión.

Laura se salva a ella misma: así queda la lista definitiva de nominados

"Me salvo a mí", decidía Laura y tras sacarse de la lista de nominados, Jorge Javier le advertía: "Esta ha sido tu decisión, importante es que no puedes decir nada en la casa". Y Juan, que estaba era el siguiente con más votos se convertía también en nominado.