Laura ha tenido atenciones con Manu de todo tipo, siendo la última prepararle el desayuno. El dj lo agradeció pero le pareció excesivo, así que se sinceró con sus compañeros sobre el agobio que sentía nada más levantarse. "Hay cosas que no me terminan de gustar" , dijo. "Está claro que ella está contigo a muerte", le confirmó Edi. Más tarde, Manu le contó a Laura cómo se sentía. Ella misma proponía "poner distancia", visiblemente afectada.

Pero unos gritos del exterior parecieron cambiarlo todo. Fans del programa advertían a Laura que no confiase en nadie... tampoco en Manuel. El concursante se rayó a más no poder y volvía a tener una conversación con la hija de María José Galera. Le dijo que no tenía claros sus sentimientos pero que tampoco es que no sienta nada. Laura, por su parte, le pidió tenerle en su vida "de la manera que sea".