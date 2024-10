Manu le deja las cosas claras a Laura: "Me agobio mucho"

Le ha pedido que no vuelva a hacerlo y su reacción no le ha gustado nada, así que ha decidido seguir el consejo de sus amigos y hablar claro con Laura.

"No me pongas esa cara, estás muy seria", le reprochaba él pero ella replicaba que es normal: "Yo también me agobio". Sin embargo, el motivo de sus problemas es precisamente que a Manu le moleste su actitud: "Me agobio porque te agobias, así que ya está, volvemos al principio".

Manu intentaba tranquilizarla diciendo que "tampoco es eso" pero pronto rectificaba: "Me agobio mucho. Me agobié anoche y me he levantado agobiado. Lo del desayuno es un detalle muy bonito, pero también me agobia. Me agobia que la gente vea un trato diferencial", le explicaba; "es que yo te veo diferente. Pero bueno, ya está. Volvemos al principio y ya está", decía ella y se marchaba.