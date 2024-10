La inesperada apuesta entre Ion Aramendi y Belén Ro que ha sorprendido a todo el plató de 'Gran Hermano'

El debate está servido. Javier y Vanessa son dos de los propuestos para la expulsión de la casa de Guadalix de la Sierra después de las pasadas nominaciones y eso hace que el matrimonio tiemble dentro de la casa. Aunque también fuera, con unos colaboradores durante la parte de 'GH' exclusiva de mitele PLUS con opiniones muy divididas, algunos como Belén Ro con la idea clara de que el concurso de Javi depende mucho, en todos los sentidos, de Vanessa.

En primer lugar, Frank Blanco era tajante y aseguraba que a Javier "le da igual estar en 'Gran Hermano'. Lo está disfrutando". Ion Aramendi decía en voz alta una sensación que tenía últimamente: cree que Javier se sacrifica mucho por Vanessa , "y no a la inversa". "Se sacrifica porque es un apoyo para Vanessa, pero él no se ve como concursante oficial de 'Gran Hermano'", subrayaba Belén Ro.

El presentador de Telecinco recordaba a todos que el gallego "se está ganando la estima de muchos concursantes". Era en ese preciso momento cuando Belén Ro sorprendía a todos: "Te voy a decir una cosa, si Vanessa es la expulsada de 'Gran Hermano', me apuesto contigo lo que tú quieras que Javi abandona el concurso" .

Estas últimas palabras de la colaboradora sembraban el revuelo total en plató. "¿Hasta dónde podemos llegar con esta apuesta?", preguntaba Ion Aramendi, dándole la mano a Belén Ro en señal de compromiso. "Pues yo pongo mi casa, ¿y tú?", decía la colaboradora. "No, yo no tengo casa", bromeaba Aramendi. "Yo no tengo coche", aseguraba Belén Rodríguez. "Yo es que suelo apostar muy poco", señalaba el presentador, para añadir que suele apostarse "una cervecita".