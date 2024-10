Jorge no se corta con Lucía y Silvia en directo: “No me gustó que me tratarais como a un muñeco”

Jorge recrimina durante el directo del debate de 'Gran Hermano' a Silvia y Lucía lo que pasó en la pasada gala al crear los grupos

El tenso enfrentamiento entre Silvia y Jorge: "Eres patético y ridículo"

Jorge, que está nominado de manera directa después de que Lucía y Silvia decidieran romper el grupo que habían hecho con él por meter en este trío a Vanessa, se enfrentaba junto al resto de nominados a los posicionamientos del resto de los habitantes de la casa de Guadalix, en los que no faltaba la tensión con las mellizas.

Las primera en posicionarse era Lucía, que no dudaba en ponerse al lado de Jorge como persona que prefiere que abandone la casa y este, ante sus explicaciones, no dudaba en decirle lo que piensa: "No me gusta que me trataseis como un muñeco, estoy un poco irritado con ellas, quiero estar bien aquí, pero no quiero tener relación con ellas, lo mínimo posible".

Lucía, al escuchar esto, le reprochaba que no le hubiera dicho esto antes y que si hablase esto con sus compañeros a sus espaldas: "No entiendo por qué en la cara me dices una cosa y luego escucho otras cosas. No eres trasparente".

Esta tensión también continuaba cuando Ion Aramendi no estaba en directo en la casa con ellos, momento en el que los reproches entre ambos no cesaban. Jorge continuaba recordando que el acto que tuvieron ambas con él no le gustó nada, mientras ellas le intentaba hacer entender que, según ella piensa, fue algo entendible: "Tengo muchas más afinidad con Vanessa que contigo, es obvio".

Jorge responde a las mellizas tras ponerse detrás de él en los posicionamientos

Tras esto, el tema continuaba y, es que, Silvia también se posicionaba con Jorge, entre los cuatro nominados, como su elegido: "De los cuatro nominados es con el único que he tenido un conflicto como tal. No entendí muy bien ayer el intento de provocación que tuvo conmigo y, debido a ese acontenimiento y a varios, me pongo aquí".

Jorge explicaba a qué se refería Silvia con estas palabras: "No es ningún intento de provocación, aquí hablamos todos y nadie tiene que callar la boca a nadie. Estábamos teniendo una conversación y me dijo: 'estoy hablando yo', marcando su posición y dije: 'me da igual que estés hablando, es una conversación entre todos'. A mí eso no me gusta".