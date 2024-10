Maite sorprende al reconocer que Ruvens le ha "decepcionado" y se enfrenta a las duras críticas de los colaboradores

Maite reacciona a la actitud de Ruvens en la casa tras su expulsión y no se corta con sus palabras hacia él

Los colaboradores opinan sobre el concurso de Maite y esta reacciona en plató

Los secretos de Maite, segunda expulsada de 'GH': el desconocido pasado de 'La Maldita' en el mundo del cine

Maite, desde el plató del debate de ‘Gran Hermano’ tras su entrevista con Jorge Javier Vázquez el pasado jueves al ser expulsada, podía seguir viendo imágenes de cómo se encuentra la casa después de su salida, algo sobre lo que se sinceraba con Ion Aramendi y sorprendía con sus palabras hacía Ruvens, el que había sido uno de sus mayores apoyos en la casa.

La ya exconcursante de 'Gran Hermano' se enteraba en el debate que, tras su salida, Ruvens se ha acercado a Óscar y no dudaba en decir lo que le parece esto: "Puedo pensar que es una estrategia por parte de Ruvens porque igual se ha visto débil, conmigo se creía fuerte, no sé por qué, a mí me ha reído las gracias sin yo ser ninguna líder, cada uno tiene su personalidad. Soy consicente de que me han reído gracias que no tienen gracia, considero que no son mis grandes amigos ni lo van a ser". Del que dejaba claro que "le ha decepcionado".

Maite responde a las duras críticas de los colaboradores en plató

Los colaboradores, que escuchaban muy atentos las explicaciones de Maite desde el plató, no dudaban en decirle lo que han pensado del concurso que ha hecho y sus acciones en la casa.

"Nos hemos alegrado aproximadamente 46 millones de españoles de tu expulsión, ¿sabes quién te ha expulsado? la audiencia que ve el 24 horas que tú has llamado tontos y retrasados, espero que rectifiques porque es el público de 'Gran Hermano", eran las palabras de Belén Ro a la recién expulsada. "No lo quise decir con esa intención, simplemente fue un comentario y me dejé llevar", aseguraba ella y se explicaba.

Frank Blanco reconocía que ella, al principio del programa, fue una de sus favoritas: "No recuerdo muchos casos como el tuyo, has pasado de favorita a rechazada y la culpa la has tenido tú. Me has ido decepcionando".

Opinión del colaborador a lo que la exconcursante respondía: "Soy consciente de que estaba donde estaba y que tenía que tener un respeto y una educación, pero me han llegado a colmar tanto el vaso que ni yo misma me reconozco en los vídeos. Yo no soy así, soy una gran persona. Creo que podía haber tenido mejor apoyo, podían haber sido mejor conmigo".

"Tu arrepentimiento no me lo creo, estás fuera por maleducada y no haber tenido nada de empatía con nadie", le decía Marta Peñate. Momento que ella aprovechaba para dejar claro que no es lo que ha sido en la casa de Guadalix "ni mucho menos".