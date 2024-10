Vanessa le confiesa a Violeta que Edi la ha llamado 'niñata' (según su palabra)

Violeta llora desconsolada y es consolada por Jorge en el jardín: "Es un tema que me jode"

Hace unos días vimos que la relación entre Violeta y Edi volvía a pasar por un buen momento ya que volvían a besarse en el jacuzzi de manera muy apasionada después de haber roto días antes. Pero todo apunta a que sus sentimiento podrían volver a tambalearse en vista de lo que ha sucedido este domingo. Vanessa le ha confesado a Violeta algo que Edi dijo de ella hace tan solo una semana, lo que ha provocado un mar de lágrimas.

Vanessa le dice a Violeta que Edi la llamó 'niñata'

Gracias al minutado de este domingo, hemos podido ver cómo Vanessa le contaba a Violeta que Edi dijo de ella en la habitación azul que era "una niñata", algo que no ha sentado nada bien a la toledana. Tras escucharlo, Violeta ha salido al jardín, donde ha sido consolada por Jorge. El militar le dice que, bajo su punto de vista, Vanessa podría estar "metiendo mierda" y que Edi no hubiera dicho nada de eso: "Él ha demostrado que quiere estar contigo. Si ha decidido estar contigo será por algo, así que no te rayes".

Por su parte, Violeta, que no para de llorar, se queja de que es un tema que "le jode", pues está cansada de que cuestionen su madurez por su edad: "Ya me daré cuenta yo, pero ¿por qué sacan este tema si saben que me hace daño? Si están discutiendo ellos ¿por qué me tienen que sacar a mí?". Y es que, al parecer, estaban enfrentándose por un tema de estrategias y convivencia. Mientras tanto, Edi y Vanessa siguen a gritos en la casa y Violeta le pide a Jorge que les diga, por favor, que dejen el tema.

Minutos más tarde, es Silvia quien consuela a Violeta: "No me ha parecido nada bien, tía, de verdad... Nada bien. Es como si hablo contigo un tema que sabes encima que me gusta y sabes que tengo sentimientos y tal y luego, para discutir con él, lo sacas como que está jugando conmigo, delante de todos. No está bien, tía, no está bien. Me ha hecho sentir fatal. Ya lo hablaré con ella", se queja Violeta. Después, Edi abraza a Violeta y ella le dice que no quiere hablar del tema.

