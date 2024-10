Elsa no se corta ante las imágenes más subidas de tono de Edi y Violeta: "Ver esto me da mucha pereza"

Edi y Violeta parecían tener claro no querer que pasase nada más entre ellos, pero, en los últimos días, ambos se han ido acercando poco a poco, pasando más tiempo juntos, en los que no han podido esconder la atracción que sienten el uno por el otro. Y, el jacuzzi, ha sido de nuevo testigo de sus imágenes más pasionales, ambos se besaban por primera vez en este lugar y, ahora, no han podido contener las ganas de volver a hacerlo.