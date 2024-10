Belén Ro hace estallar a la madre de Nerea con sus palabras hacia su hija: "No te lo voy a consentir"

Mila, la madre de Nerea, opinaba sobre los sentimientos de su hija por Luis

La opinión de Belén Ro respecto a la actitud de Nerea con su actual pareja no gustaba nada a su madre

Luis, completamente destrozado tras confesar Nerea que no está enamorada de él al 100%: "Yo para esto no he venido"

Las dudas que le han surgido a Nerea sobre sus sentimientos por Luis y lo que puede pasar con su relación, llevaba a las reacciones del plató, lo que hacía que Mila, madre de la concursante defendiera a su hija.

"Nerea está diciendo lo que siente", comenzaba diciendo la madre de Nerea y, en medio de sus palabras, Belén Ro apuntaba algo: "Que es nada". Y Mila continuaba con su argumento: "No está enamorada igual que está Luis enamorado de ella, claro que le quiere. Tú estás con una pareja, pero no estás al cien por cien enamorada, ella no quiere hacerle daño ni que se vaya. Nerea no tiene un motivo, pero no le quiere tanto. Está siendo sincera con él, pero es verdad que se está planteando dejar la relación".

Belén Ro opina de Nerea tras lo sucedido con Luis en la casa

"¿Cómo no le puede hacer daño? que es lo que no quiere?", se preguntaba la madre de Nerea y Belén Ro no dudaba en responder a esto: "Pues dejándole. Nerea no es que sea celosa, es que pasa muchísimo de él. Cualquier cosa que haga él es una excusa para machacarle. Va a romper con él en la casa, ella es muy tóxica como pareja y estoy convencida de quién le gusta es Manu, se ha dado cuenta en la casa y, por eso, quiere dejar a Luis".

En concreto, algo de lo que había dicho la colaboradora en su argumento, no gustaba nada a Mila y hacía que estallase en directo para defender a su hija: "No te voy a consentir, ni a ti ni a nadie, que digáis que mi hija es tóxica, te puedo consentir que digas que es celosa. Vamos a tenerlo claro, por ahí no te lo voy a pasar".