Maite lanza un comunicado para pedir disculpas a la audiencia de 'Gran Hermano'

Durante el último debate, Belén Rodríguez le recordó a Maite, que estaba en plató en calidad de segunda expulsada de esta edición, que había dicho que los espectadores del 24 horas de 'Gran Hermano' eran "tontos y retrasados". "Pido perdón porque no lo dije con esa intención, sinceramente lo he dicho por los ratos muertos que hay en la casa, que son muchos... Yo me preguntaba si habría gente viéndonos dormir", dijo entonces la amiga de Elsa que, tras esas palabras en plató, ha lanzado un comunicado en Instagram para reiterar sus disculpas con la audiencia.