Tomasso comenta en la casa que no quiere nada con Maica mientras ella idea cómo ligar con él

"Ahora mismo no", le dijo a Manu. El italiano, además, dice haber percibido sentimiento por parte de Maica que él no corresponde, así que su intención es decírselo cuanto antes. No obstante, deja la puerta abierta a que pudiese pasar algo más fuera del concurso.

Al rato, Óscar y Maica estaban sentados y mirando de reojo como Tomasso hacía deporte. "Es que está muy bueno", apuntaba el concursante. "Me encanta por su físico pero me encanta más por cómo trata a las personas. ¿Ahora entiendes por qué le he echado de menos y volví así? A mí me va a dar algo... ¿por qué 'Gran Hermano' me hace esto?", contestaba ella.