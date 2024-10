Las 'caras largas' de la casa ante la salvación de Vanessa: "Si la gente se posiciona detrás de ella es que no la quieren"

Silvia ha revelado al resto de la casa que Vanessa había sido salvada por ella tras ganar el 'Big Bro'

Algunos compañeros de la casa de 'Gran Hermano' no han compartido la salvación de Vanessa

El abrazo secreto de la 'Big Bro' Silvia salva a Vanessa de la nominación: "Nadie puede sospechar nada"

El pasado domingo en el debate de 'Gran Hermano', Silvia obtenía un gran poder después de ser la ganadora del 'Big Bro'. La melliza conseguía este premio después de haber sido la concursante con menos tiempo acumulado en la prueba semanal. Silvia no dudó ni un instante en salvar a su amiga Vanessa de la nominación.

Sin embargo, Ion Aramendi le comentó que tenía que salvar a la concursante de una manera especial. Silvia tuvo que disimular cuando volvía del confesionario y le tenía que dar un abrazo al nominado. La melliza comentaba que estaba mala de la barriga y aprovechó para darle el abrazo a Vanessa.

Esta información no se ha descubierto hasta este martes durante el 'Limite 48 horas'. El Súper ha llamado al confesionario a Vanessa para darle la noticia. Vanessa se ha mostrado bastante triste por la semana que ha pasado y ha hablado con Jorge Javier sobre cómo se sentía.

Vanessa le ha explicado que estaba preparada para lo que fuese: "La audiencia es soberana". Jorge Javier le ha comunicado que no estaba nominada y la concursante ha comenzado a llorar de la emoción: "No lo entiendo, ¿me lo puedes explicar? Te lo agradezco porque para mí es un chute de energía muy grande que lo necesitaba. He tenido una semana muy mala y se magnifica todo muchísimo. Lo he pasado muy mal".

Por otro lado, la gallega le ha señalado a Jorge Javier que está teniendo muchos conflictos en la casa con varias personas: "Tengo un defecto y una virtud que es la sinceridad". Tras esto, el presentador de 'Gran Hermano' le ha comunicado que tenía que volver a la casa, pero no debía decir nada".

Silvia desvela en el salón que Vanessa es la concursante salvada

Jorge Javier ha entrado en directo en la casa para comunicar a los participantes que los nominados se habían convertido en tres. En ese instante, Silvia se ha levantado y le ha dado un abrazo a Vanessa indicándole que era la salvada gracias a ella: "Significa que la he salvado de las nominaciones. El domingo tuve que mentir de nuevo, por eso cuando salí le di un abrazo a Vanessa y luego me fui al baño"

"Gracias a Silvia enormemente", le ha dicho Vanessa a su compañera. Mientras la salvada estaba sonriendo, la reacción de sus compañeros no ha sido la mejor. Jorge ha comentado que estaba triste porque seguía nominado: "Estoy bien, es una situación complicada que no me gusta. Tengo ganas de tener una semana tranquila. No me quiero marchar de aquí".

Luego Jorge Javier le ha preguntado a Ruvens, a Edi, a Laura, a Juan y a Óscar sobre su salvación. Todos han comentado que era una salvación "merecida", pero no la han compartido: "Si la gente se posiciona detrás de ella es que no la quieren en la casa", ha explicado Edi.