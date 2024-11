Tommaso cuenta la verdad a media casa antes que a Maica

Maica sabe desde anoche que Tommaso es un “cucaracho” porque se ha enterado de lo que ha contado a los demás cuando debería haber empezado por ella

Más allá de la medianoche Tommaso había contado a media casa que no tendrá nada con Maica, pero no le había dicho nada de esto a la propia Maica. Ni de esto ni casi de nada, porque ha estado casi todo el día marcando las distancias, más cerca del resto de concursantes que de ella. Con todo, ni siquiera ha contado todavía que tiene una relación sentimental con una concursante italiana. Y todo esto después de asegurarle a Jorge Javier Vázquez que iba a ser claro con Maica. Ni claro, ni “clarinete”, como le decía el presentador con toda su retranca. Creo que en el momento de hacer esas bromas nadie pensó que a Tommaso le iba a costar tanto decir aquello que debía decir.

Podría ser que no quisiera hablar de su situación. Si así fuera estaría despreciando los sentimientos que pueda tener Maica, aunque podemos convenir que no han tenido suficiente tiempo para que surja el amor. Ya sé que Pedro Salinas, mi poeta preferido de la generación del 27, decía aquello de: “No necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerse es el relámpago”. Pues aquí han debido caer rayos y centellas, porque Maica le mira embelesada. Mejor dicho, le miraba. Desde ayer sabe que Tommaso es un “cucaracho” porque se ha enterado de lo que ha contado a los demás cuando debería haber empezado por ella.

Al final Tommaso fue a hablar con Maica, ya de madrugada. En su cama le explicó que había hablado antes con otros porque necesitaba tener las palabras adecuadas. El problema idiomático es evidente, en esta misma conversación se entendieron a duras penas, pero no es algo nuevo. También es una excusa. Le dijo también que a él le gusta Óscar o Ruvens, pero como amigos. O sea, Maica está en el mismo plano, pero a aquellos no les ha besado el hombro. Todos en la casa dan por seguro que Tommaso tiene un rollo en Italia y de ahí el cambio. El rollo se llama Maria Vittoria, pero eso no se lo contó a nadie. O sea, de hablar “clarinete” nada de nada.

Laura siempre en medio, como los jueves

Laura parece reclamar más protagonismo para ella que para Maica y Tommaso. La vi rabiar el martes de madrugada, inquieta y enfadada porque hayan traído a Tommaso. No por el italiano, sino porque eso supone más vídeos en las galas para Maica. ¡Maldición, maldición, maldición y cuatrocientas mil veces maldición!, debió pensar Laura recordando a Pierre Nodoyuna, personaje de ‘Los autos locos’, serie de ficción más de mi infancia que de la suya. Pidió Óscar a Laura que dejara el hueco que estaba ocupando en la barra de la cocina porque había previsto prepararles ahí la comida a Maica y Tommasso. Laura dijo, textualmente: “De aquí no me muevo”.

No solo Maica dice que no soporta Laura. Violeta, Nerea y Luis están de acuerdo en que la hija de María José Galera no soporta ver a ninguna otra chica feliz. Las ignora y solo echa cuentas a los chicos. Dicen que es por envidia, también que lo hace todo para provocar. Pero yo pienso que ella es así y ni siquiera es consciente de la mala imagen que proyecta con sus actitudes. Laura terminó de echarse a Maica encima cuando le estuvo hablando a Tommaso de los posicionamientos. Eso escuchó Maica y pensó que no era necesario. Cree que lo hace para meter mierda. Óscar opina que a Laura le hubiera gustado ser Maica.

Este nuevo Óscar se sigue considerando comprometido con los azules, pero cada día da un nuevo pasito para que, en caso de que aquellos se enterasen, le puedan considerar desleal y que está jugando a dos bandas. Y es que ayer confesó Óscar que: “Aunque yo haya estado más allí, también nominaría a gente de los azules”. Se me antoja que esta es la demostración más clara y directa de su alejamiento del grupo azul, a pesar de que se siga considerando más cerca de ese dormitorio que del rosa. En este le han acogido con los brazos abiertos. Como dice Ruvens, al principio era un “rosa” que dormía en el dormitorio azul y ahora es un “azul” durmiendo en el rosa. No sé si creer que Ruvens ha de actualizar sus ideas, porque a cada rato veo a Óscar menos azul. Y menos lo va a ser si esta noche es expulsada Laura.

Maica ha sido casi la última en enterarse

Maica ignoraba dos cosas cuando decía estar dispuesta a advertirle a Laura de que no malmetiera a Tommaso. Que el italiano había estado hablando no solo de cosas sucedidas en la casa española de Gran Hermano, sino también de su relación con Maica. También que iría a necesitar a Laura para que le ayudase a saber lo que estaba pasando, dado que Tommaso no parecía muy dispuesto a ponerle las cosas fáciles. Vulcan y Adrián fueron dos de los primeros confidentes del italiano. Ellos tienen, por tanto, una valiosa información. A Vulcan le dijo que ahora mismo no tendría nada con Maica, que los sentimientos de ella van por delante de los suyos, algo de lo que se ha dado cuenta en las últimas horas. Por eso cree Tommaso que debe decírselo a Maica cuanto antes. Pero sus ritmos no parecen los mismos que los míos, ya te digo yo que no.

No tardaría Maica en enterarse de todo esto, y lo hizo con la colaboración de Adrián, Vulcan y Laura. Casi toda la casa habló con ella de este tema en algún momento. Creo que solamente evitó meterse Ruvens, precisamente el más metomentodo habitualmente. Adrián fue el primero en poner al corriente a Maica. “Dice que no tendría nada contigo aquí dentro, y que el vídeo que viste, donde sale llorando, que no eran lágrimas, se estaba quitando las legañas”. ¡Las legañas! Estalló la bomba. “Cucaracho” detectado. Tuve un profesor que nos pilló haciendo algo que no debíamos y entonces nos dijo: “La tropa (nosotros) puede ser vencida, pero no sorprendida”. Ayer Tommaso fue sorprendido y vencido casi a la vez.

Maica lloraba sintiéndose ridícula, tanto antes como después de su breve conversación con el “cucaracho”. Imagino que dolida al ver que media casa lo sabía y ella era casi la última en enterarse (como sucede con frecuencia). También porque sus ilusiones con el italiano se habían venido abajo en un periquete. Además, para mayor injuria, Laura había pasado de enemiga a su principal garganta profunda, la concursante que más información le estaba dando de lo que iba diciendo Tommaso. Tampoco sé si debe confiar por completo o su versión puede estar de alguna forma deformada o exagerada. Si fuera cierto que Tommaso ha dicho que no había sentido chispa ni nada de nada es para deportarlo de inmediato (es una forma de hablar, no lo tomen al pie de la letra).

De momento, por la cabeza de Maica corría anoche echar a Tommaso del dormitorio rosa. Cuando le intentaron disuadir de la idea empezó a recordar lo que no le encaja. Tommaso le dijo que le encantaba, que había entre ellos una conexión especial, que para una vez que le gusta una chica se tiene que ir, que se echó a llorar en la despedida. A ver si va a ser que el italiano tenía conjuntivitis y eso genera mucha legaña. No dijo nada del beso que le dio en el hombro, en el ‘confe’ italiano. Igual tampoco ha caído en que es italiano. De la Toscana, para más señas. Concretamente de Siena.

Los frentes de Nerea

Lo habitual es que Nerea tenga conflicto con Luis, a la sazón su novio. El de ayer fue por culpa de Laura y, además, abrió nuevos frentes, también con Laura. Dice esta que la pilló hablando mal de Vulcan y este no asumió muy bien la situación. Debe ser que ellos no hablan mal de nadie. El funcionamiento del grupo azul es gregario. Actúan en manada, con un modo sincronizado de protección grupal. Por eso muchas veces ni siquiera han necesitado coordinarse a la hora de nominar o establecer determinadas estrategias. No les hace falta porque van a una, como las colonias de hormigas que no necesitan alguien marcando el paso. Sin Ruvens podrían seguir el mismo esquema de protagonismo. Solo fallaran cuando alguien salga de la manada. El comportamiento gregario se reproduce a menor escala entre Laura y Vulcan.

Otra cosa es lo del “edredoning”, que cuando es entre concursantes nominados debería llamarse de otra manera. Aparte de seguir sus impulsos, Vulcan y Laura saben que esto crea contenido y genera cierto grado de expectación. Por eso había que hacerlo y también hablar de ello. Ya explico Laura que lo hicieron “de ladito”. Agradezco que no entrara en más detalles. Llevan tan acompasada su relación con el concurso que si se salvan esta noche piensan pedir una hora sin cámaras la próxima semana. Como si la hora sin cámaras fuera el premio de una tómbola.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 56 %, 32 % y 12 %. La decisión parece tomada.

Esta noche verán imágenes por primera vez. Mucho duró lo bueno. Eso sí, tiene pinta de que se va armar la marimorena.