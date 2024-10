Los colaboradores opinan del rechazo de Daniela a Ruvens: "Es una tía clara, hace bien en no darle un abrazo"

El cambio de actitud de Ruvens con algunos de sus compañeros ha chocado a más de uno, entre ellos a Daniela

Daniela acusa a uno de sus compañeros de estarle haciendo la pelota: "Solo le importan las nominaciones"

El cambio de actitud de Ruvens con algunos de sus compañeros ha hecho saltar las alarmas en la casa de 'Gran Hermano'. Algunos de los concursantes han comentado haber notado un notoria transformación en la forma en la que el de Albacete se relaciona con Óscar, entre otros. Daniela no ha podido quedarse callada y lo ha comentado con algunos de sus compañeros de la casa: "solo le importan las nominaciones".

"Desde que el otro día me salvaron está haciéndome la pelota porque ve que estaño cambiando las cosas, entre Elsa y los gritos... Pero él se cree que yo no me doy cuenta. Ellos se mueven por estrategia y nosotros actuaremos en consecuencia, pero no debería ser así. Hay que nominar con lo que uno ve y siente, pero yo no voy a caer en su juego", expresaba Daniela a su íntimo amigo Óscar.

Además, aseguró que siente que se está tratando de acercar a ella porque él cree que cuenta con apoyo fuera. "Hombre, a mí me hicieron pequeña y desconfiar como persona, me hicieron pensar que no merecía estar aquí. Pero desde que he visto que me he salvado y que la gente me apoya soy otra persona", reflexionaba junto a Óscar.

La relación de Luis y Nerea está en un momento crítico. Después de unos días intensos de mimos, besos e incluso "una hora sin cámaras", su relación parece no estar en el mejor momento después de que Nerea le confesara a Luis "no saber si estaba enamorada".

En reiteradas ocasiones, la joven ha mostrado su hartazgo con Luis dentro de la casa. Desde inseguridades con la presencia de Violeta, hasta la necesidad de "tener su propio espacio", Nerea ha derramado unas cuantas lágrimas sin poder entenderse a sí misma y ha llegado al punto de plantearse su relación.

"Si yo realmente estuviera enamorada de él le echaría de menos siempre, pero cuando estamos así estoy amargada. Cuando no estaba él lloraba porque le echaba muchísimo de menos pero cuando me pasan estas cosas con él me planteo todo, no puedo más", dijo tras señalar que siempre están discutiendo y esa fue una de las razones por las que rompieron en el pasado.