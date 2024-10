Nerea confiesa en 'Gran Hermano' que no está enamorada de Luis al 100%

Nerea y Luis hablan de sus sentimientos y ella termina llorando

'El juego de la verdad' ha traído graves consecuencias para algunos habitantes de la casa de 'Gran Hermano'. Gracias al minutado del viernes, pudimos ver las preguntas que se plantearon entre ellos, pero hubo una que va a traer mucha cola, pues ya tuvo sus consecuencias en cuanto el juego terminó. A Nerea le preguntaron si estaba enamorada de Luis y ella respondió que "no al 100%". Como era de esperar, la pareja tuvo una conversación después de esta bomba.

La conversación de Nerea y Luis después de que ella confesara que no está enamorada de él al 100%

Nerea se "siente súper mal" por lo ocurrido y se excusa tras lo sucedido: "Yo estoy enamorada de ti, tú lo sabes", le dice cuando están a solas en la habitación. "Pero no estoy al cien por cien, es lo que hemos hablado antes. Me falta algo, ¿sabes? Para estar al 100%. Ya te lo he pedido antes, tiempo al tiempo y yo sé que lo vamos a conseguir, que en unos días vamos a estar genial", le dice a su novio.

A Nerea no le ha sentado nada bien que le hicieran esa pregunta delante de todo el mundo y Luis lo tiene muy claro: "Eso te ocurre por hablar con toda la casa". Ella sigue excusándose: "Simplemente me he derrumbado, necesitaba llorar y desahogarme, al contrario de ti, que te lo guardas dentro. Me han visto llorando, estaba Laura y más gente y les he dicho que no estaba bien, que estaba súper rayada. ¿Entonces qué hago? Digo que sí para que se ríen de mí porque me han visto mal antes?"

Nerea insiste en que le ha molestado que le sacaran este tema que ellos han hablado en privado y él trata de consolarla diciéndole que "no pasa nada". Ante la duda, ella confiesa que lo tiene muy claro, que quiere estar con él. Tras esto, ella se derrumba y rompe a llorar. Luis le pide a su novia que no se raye y ella sigue en bucle, que le ha sentado muy mal que le hayan preguntado eso, hasta el punto de que Laura le ha pedido perdón por la pregunta.

"Si a ti te hacen esa pregunta y dices que al 100% no, a mí me da algo", confiesa Nerea a modo de reflexión, a lo que Luis prefiere callar y abrazar a su novia. "Ya está amor, no llores. Te estoy diciendo que no pasa nada", la consuela. Ella llora porque cree que Luis no se merece lo que le ha hecho y él le dice que no tiene que sentirse mal porque son sus sentimientos.

