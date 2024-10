"¿Si entrases en una repesca cómo te comportarías con la gente?", ha sido la pregunta de un seguidor que la amiga de Maite Benítez ha utilizado para revelar que está deseando que el programa tome la decisión de hacer una repesca y que confía en que la audiencia la escoja a ella en tal caso. También ha utilizado esa cuestión para contar que lo primero que haría si volviera a la casa sería pedir perdón a ciertos compañeros , aunque no ha especificado a quienes.

"Cogería a varios compañeros individualmente y les pediría disculpas por si les he podido hacer daño o si les he hecho sentir incómodos en algún momento o circunstancia porque lo último que he querido hacer en esta vida es hacer daño a nadie y si lo hecho inconscientemente por supuestísimo hay que pedir perdón, es lo más importante", ha comentado.