Gran Hermano, en directo: última hora de la gala de salvación

22:31 H La alimentación de Vanessa

JJ conecta con la casa por primera vez en la noche y sale a la luz el tema de la compra semanal en la que supuestamente, "se han gastado 40 euros solo para Vanessa por su problema de salud". Vanessa asegura que no puede comer alimentos sólidos y que no es un capricho que haya comprado una crema de galletas, ya que no come ni galletas ni cereales para desayunar. Javier la apoya con fuerza y asegura que tampoco come nada de carne ni de pasta, y que un tipo de comida equilibra a la otra. En cambio, Laura y Ruvens creen que la crema de galleta sí es un capricho y que no debería de haberla comprado ya que cuesta más de cuatro euros. "Nosotros hemos sido los primeros que miramos por la salud de Vanessa, pero esto es un capricho", asegura Laura.