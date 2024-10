Una brutal discusión entre Edi y Vanessa acaba salpicando al resto de la casa: "¡Lo único que sabéis hacer es meter mierda todo el día!"

Las semanas pasan en la casa de 'Gran Hermano' y la convivencia hace estragos. Esto se traduce en que hay algunos concursantes que ya no se aguantan mucho, como es el caso de Edi y Vanessa. De hecho, Edi se mostraba tajante con sus palabras en un momento dado en la casa de Guadalix de la Sierra: "Javi, yo te lo digo de verdad, a mí me caes bien. La que no me cae bien es ella", señalaba, mirando a Vanessa.