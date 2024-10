Elsa, Maite y los colaboradores se mojan y opinan del cambio de actitud de Manu con Laura: "La está utilizando"

A pesar de que Manu se mostró reacio en un principio a tener algo más que una amistad que Laura, ahora el gaditano parece haber cambiado de parecer

Hace unos días le confesó que sentía algo más por ella, unas palabras con las que Laura no pudo evitar mostrar su ilusión

Kike Calleja y Pepe del Real dudan sobre la continuidad de la relación de Nerea y Luis: "Ella tiene que aclararse las ideas"

La hija de María José Galera tenía claro desde el primer día que le gustaba Vulcán, y no dudó en mostrar sus sentimientos. Manu, en ese momento, decía no sentir lo mismo. Sin embargo, las cosas han cambiado dentro de la casa de 'Guadalix de la Sierra'. El joven gaditano de 22 años se desahogaba en el confesionario asegurando que llevaba unos días preocupado por si desde fuera la gente pensaba que estaba jugando con los sentimientos de Laura.

"Para mí es una de las personas más importantes de la casa y mientras yo esté aquí, otra cosa no pero cuidarla lo voy a hacer a muerte", expresaba el gaditano. Además, en confianza con sus amigos confesaba que se está "rayando por cosas": "Estoy sintiendo ya la calentura por dentro... A bien... pero para mí, mal. Hacía mucho que no me sentía así por ninguna niña".

Lo cierto es que no solo ha hablado sobre este tema con sus amigos, sino que también se lo ha confesado a Laura: "Me estoy dando cuenta de alguna que otra cosilla. El sentimiento cuando me viene así... me agobia un poco. Es muy raro porque a mí me extraña mucho sentir algo... así... cuando hace un montón que no me pasaba. Yo solo te digo que progreso adecuadamente", señalaba Manu.

Laura, por su parte, no dudaba en responderle: "Me gana el miedo. Por muchas cosas... eres la única persona que me ha tocado el alma antes que la piel",le dijo en confianza.

Nosotros hemos preguntado a los colaboradores por esta trama ¿entienden que Manu haya cambiado de opinión? ¿creen que pueden tener algo real más allá del concurso? ¡Dale Play para saber más!

Kike Calleja y Pepe del Real dudan sobre la continuidad de la relación de Nerea y Luis: "Ella tiene que aclararse las ideas"

La relación de Luis y Nerea está en un momento crítico. Después de unos días intensos de mimos, besos e incluso "una hora sin cámaras", su relación parece no estar en el mejor momento después de que Nerea le confesara a Luis "no saber si estaba enamorada".

En reiteradas ocasiones, la joven ha mostrado su hartazgo con Luis dentro de la casa. Desde inseguridades con la presencia de Violeta, hasta la necesidad de "tener su propio espacio", Nerea ha derramado unas cuantas lágrimas sin poder entenderse a sí misma y ha llegado al punto de plantearse su relación.

"Si yo realmente estuviera enamorada de él le echaría de menos siempre, pero cuando estamos así estoy amargada. Cuando no estaba él lloraba porque le echaba muchísimo de menos pero cuando me pasan estas cosas con él me planteo todo, no puedo más", dijo tras señalar que siempre están discutiendo y esa fue una de las razones por las que rompieron en el pasado.