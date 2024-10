Javier y Juan se mojan durante 'La última cena' para uno de ellos: "¿a quién expulsarías ahora mismo de la casa?"

'Gran Hermano' tenía una sorpresa para Juan y Javier, los dos nominados que se enfrentan a la expulsión de esta semana tras la salvación directa de Vanessa por decisión de Silvia y la de Jorge por decisión de la audiencia.

Juan y Javier disfrutan de la que sera 'La última cena' para uno de ellos

Ambos iban a poder disfrutar de 'La última cena' antes de que uno de ellos abandone la casa en la gala, cena de la que solo iban a disfrutar ellos y donde iban a sincerarse el uno con el otro con las preguntas que se les planteaban. Una de las preguntas y de las que más les hacía pensar era la de ¿a quién expulsarías ahora mismo de la casa?

Javier se lanzaba a contestar la pregunta casi sin dejar unos segunos para pensar: "A Laura, lo tenía claro desde el primer día que entré que mis nominados iban a ser ella, Maite y Elsa. No me gustó su actitud aunque la ha cambiado". "Yo la veo una buena niña", apuntaba Juan, pero Javier daba su argumento: "Cuando se pone en esa actitud de pataleta es lo que me revienta de ella".

Pero algo cambiaba en la cabeza de Javi y decidía cambiar su nombre: "Voy a rectificar, que rectificar es de sabios. Digo a Óscar, lo tengo claro". Dejándo claro a su compañero que es algo que tiene claro y que "no se puede estar a las churras y a las merinas".

"Es verdad que me caía bien, es muy amable, pero me cambió cuando me intentó dejar de mentiroso", explicaba Juan sobre Óscar tras escuchar a su compañero. Aunque no iba a ser su elegido como quién sería su expulsado.