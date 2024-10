Edi confiesa qué chica de la casa es su prototipo y no se trata de Violeta: "Es la que más me encajaría en la calle"

En una conversación con Adrián en el jacuzzi, Edi le confiesa qué concursante de la casa es su prototipo

Edi y Violeta siguen planteándose tener una hora sin cámaras y este piensa que su cumpleaños podría ser un especial momento

La reacción que podría tener Violeta al enterarse lo que ha dicho Edi: "Ella va con la verdad"

Edi y Violeta siguen muy cerca dentro de la casa de Guadalix, tanto es así que él sigue planteándose seriamente el momento de pedir una hora sin cámaras con ella, algo de lo que ya han hablado ambos en varias ocasiones, pero mientras tanto este se ha confesado con Adrián sobre cúal de las chicas con las que conviven es más su prototipo.

Edi confiesa a Adrián qué chica encajaría más en la calle con él

"Mi prototipo de chica es... me gustan coquetas, pero no muy maquedas. Me gusta que una tía se arregle y tal, pero no en exceso", le explicaba Edi a Adrián, al que le confesaba algo: "Una tía que físicamente me parece atractiva y personalidad y todo es Lucía. O sea, la que más encajaría así en la calle, conmigo, sería ella". Algo con lo que estaba de acuerdo Adrián: "Tiene una personalidad muy guay y físicamente es una chica guapa".

Pese a que confesaba que Lucía es su prototipo en la casa, la química con Violeta no falta, la que durante la última fiesta no dudaba en escribirle una bonita carta al gallego: "Eres humilde, honesto y trasparente. Cada día me gustas más y eres importante para mí".

Edi, sobre Violeta: "Cada día estoy más a gusto con ella"

Y, Edi, se abría sobre lo que piensa de todo lo que está viviendo con Violeta en el confesionario: "Cada día estoy más a gusto con ella sin que seamos pareja". El que sabe que ella cumple años pronto en la casa y le gustaría tener un detalle especial con ella, en el que no descarta la hora sin cámaras: "Lo estamos hablando, no va ligado al cumpleaños, pero podría ser una fecha señalada y por qué no..."

"No era mi idea tener una relación con nadie, te dejas llevar muchas veces y sé que voy a tener que dar una explicación, sobre todo a la persona con la que estaba retomando la relación antes de entrar aquí, entiendo que le pueden afectar cosas", reflexionaba Edi, afirmando que es una persona a la que quiere en su vida "sí o sí".

Eva, defensora y amiga de Edi, da más detalles sobre la persona especial que tiene fuera

Persona especial que dejó fuera de la que su amiga Eva y defensora en plató daba más detalles: "El está soltero, no tiene fuera a nadie esperando. Él piensa en fuera, pero la quiere como amistad cuando salga porque es una persona muy importante".