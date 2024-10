La reacción de Vanessa al pensar que Javier estaba expulsado de 'GH': "Estoy muy mal, no puedo estar sin él"

"Vanessa si estás viendo este mensaje es porque me he ido. No quiero que llores, no quiero tristeza, quiero alegría. Quiero que lo disfrutes y no te digo 'te quiero' todos los días, pero te quiero muchísimo. Eres la mujer de mi vida, la madre de mi hija. Eres lo más importante y no te cambiaría por nada ni por nadie. Por favor, no quiero oírte esas tonterías de celos. Gracias por ayudarme a ser mejor persona y por ayudarme a ser todo lo que soy. Gracias de corazón, te quiero mucho. ¡Y pórtate bien, no montes follones y aguanta hasta diciembre!", ha contado Javier.