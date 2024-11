Laura reaparece en redes para comunicar la decisión que ha tomado tras su expulsión

Antes de descubrir que la audiencia de 'Gran Hermano' había decidido que fuera ella la expulsada frente a Daniela, Laura se llevó una gran decepción al descubrir los comentarios que Manu había hecho sobre ella y comprender que, desde fuera, se veía que el DJ iba cambiando de opinión sobre su relación cada vez que escuchaba un grito del exterior. En plató se mostró más tranquila y, horas después, en sus stories de Instagram, se ha mostrado muy feliz y ha compartido una decisión y una reflexión.

La hija de María José Galera ha comenzado su vídeo diciendo que siente que ha regresado de un viaje que ha durado dos meses y que está "en shock", por lo que ha decidido no leer nada de lo que se ha dicho sobre ella en las redes sociales, una decisión que mantendrá "durante un tiempo", aunque el domingo se tendrá que enfrentar a las críticas de los colaboradores porque estará presente en 'El Debate de Gran Hermano', en el que se anunciará un 'notición' que marcará el resto de la edición y se otorgará por primera vez al público la elección del 'Big Bro'.

"Estoy disfrutando mucho con mi familia", ha comentado Laura, que se va a centrar en pasar tiempo con los suyos estos primeros días fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Lo que sí que le ha trasmitido su familia acerca del exterior es que hay seguidores del formato que son sus fans y ha querido darles las gracias por su apoyo: "Me he enterado que hay una manada de leones y leonas y quiero daros las gracias a todos. La verdad es que estoy muy contenta, en la vida me hubiera esperado tener tanto apoyo y tanta gente que me quiere y me adora".

"Me ha servido muchísimo ver todos los vídeos bonitos que me habéis hecho", ha añadido la amiga de Ruvens, revelando así que no es totalmente cierto que no haya visto nada de las redes sociales, pues sí que ha visto los vídeos que le han hecho sus fans: "Solo he visto mensajes bonitos, vídeos bonitos y cosas bonitas que me han llenado el corazón. Son cosas que necesitaba, al igual que las palabras de mi familia".

"Quiero deciros que voy a estar esta semana sin teléfono, lo voy a usar muy poquito porque no quiero ver nada hasta que sea el debate y ya ahí poder hablar y ya entonces ponerme a ver las cosas", ha declarado; tras lo cual, ha querido confesarle a sus seguidores de Instagram que se lleva un gran aprendizaje de su paso por el concurso más famoso de la televisión y lo ha hecho en forma de reflexión: "Soy una persona que comete errores y creo que de los errores se aprende y creo que puedo seguir creciendo muchísimo más como persona".

