Gran Hermano, en directo: Óscar y Adrián sin dormir

08:21 H Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en color con Adrián intentando sonsacar información a Óscar. Es todo un poco lío. Óscar le está contando la reacción de Maica al saber lo que Adrián ha hecho por ella, pero al tiempo Óscar le está diciendo a Adrián que Maica tenía que disimular como que no sabía nada. A Adrián le interesa mucho saber qué ha dicho Maica cuando Óscar le ha dicho que Adrián ahí lo había hecho super bien por ella. Pero Óscar no se acuerda. Dice Óscar que ya sabe que no tenía que decir nada, pero que es incapaz de mentir. "Para mentir hay que tener muy buena memoria, y como has comprobado, yo no tengo buena memoria".

Se dan cuenta de que está amaneciendo y deciden que ya es hora de dormir. Y ya están los dos, cada uno en su cama y en blanco y negro.