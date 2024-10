Gran Hermano, en directo: Edi quiere seguir teniendo algo con Violeta fuera de la casa

Parece que el amor ha llegado a la casa de Gran Hermano. Al menos, eso es lo que se intuye cuando escuchamos ayer las palabras de Violeta y Edi. Tras confesarse mutuamente que cada día que pasa se gustan mas, Violeta le preguntó a Edi que si fuera de la casa va a querer seguir conociéndola. El gallego respondió que sí, sin titubear. Sin embargo, Javier y Vanessa, no se fían de las intenciones del gallego y le aconsejan a Violeta que sea prudente, ya que no quieren "verla sufrir".

Pero no sólo el amor, también la amistad y la afinidad entre algunos concursantes ha ido en aumento. Me refiero a Óscar y Ruvens. Si bien, al inicio del concurso, el cineasta decía "no soportar a Óscar" y le evitaba. Estos últimos días, les hemos visto intercambiar charlas y risas. Como ayer, que pasaron buena parte de la tarde en el jacuzzi hablando de todo un poco y desprendiendo complicidad. Este acercamiento también es visto por algunos de sus compañeros como una estrategia. Nunca llueve a gusto de todos.

Veremos que pasa hoy. Descubre aquí la última hora de la casa de Gran Hermano.