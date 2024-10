Edi, muy molesto con la relación de Laura y Manu: "Indirectamente me perjudica a mí de cara a la nominación"

Edi ha ido uno por uno diciéndole a su grupo de amigos lo que pensaba: "La sensación que yo percibo es que yo lucho contra toda la casa en general, pero contra ellos, que ellos van a beneficiar a Laura e indirectamente ese beneficio hacia ella me perjudica a mí . Lo que yo percibo es que no noto la piña que había antes en la habitación".

El gallego está molesto con la relación que tienen Manu y Laura: "Para Laura es solo Manuel, no hay otro mundo que Manuel". Sin embargo, Ruvens le ha comentado a su amigo que no tenía la razón al cien por cien: "Tú estás igual con Violeta todo el día, aunque no te des cuenta".