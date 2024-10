Laura alucina con Manu al tomar distancia con ella tras unos gritos del exterior: "No me esperaba que dijeras eso"

Unos gritos del exterior contra Laura ha provocado una curiosa reacción en Manu

Fátima, la madre del DJ, ha defendido a su hijo en el plató de todas las críticas de los colaboradores

La relación de Laura y Manu ha vuelto a tener un nuevo bache en Guadalix de la Sierra. A pesar del último beso tan apasionado que protagonizaron en la habitación hace unos días, unos nuevos gritos del exterior ha provocado que ambos vuelvan a distanciarse poco a poco dentro de 'Gran Hermano'.

"Salvar a Edi. Jorge, falso", han chillado desde fuera de la casa. Sin embargo, lo más importante ha sido justo después cuando han mencionado a la hija de María José Galera: "Laura eres una víbora. Di la verdad, falsa". Todos los concursantes de la edición se han quedado muy sorprendido, sobre todo Edi.

Laura se ha mostrado extrañada por los comentarios de la gente. Manu ha intentado animarla: "No te lo tomes así, es una persona". Sin embargo, la hija de María José Galera se ha mostrado cada vez más triste: "Es una persona que me ha llamado víbora. Nunca he hablado mal de Edi, no lo entiendo".

"Lo de "salvar a Edi" es porque él está en peligro. Eso no tiene nada que ver contigo", le ha señalado el DJ. Tras esto, Manu le ha comentado a Laura que quería mantener la distancia con ella: "Para evitar que te rayes, estamos guay entre los dos, pero mantenemos un poquito la distancia".

Laura ha alucinado cuando Manu le ha comentado eso, ya que hace unos días se habían dado el primer beso: "No me esperaba que dijeras eso". A pesar de todo, Manu se ha querido explicar mejor: "Pueden venir a gritar desde fuera que mi percepción por ti no va a cambiar".

La madre de Manu defiende a su hijo en el plató

Fátima, la madre de Manu, ha defendido a su hijo de todas las críticas que le estaban haciendo los colaboradores. Fátima ha comentando que lo de poner distancia con Laura era para protegerla de los gritos del exterior: "Ha pedido distancia para evitar comentarios como esos. Aquí solamente se dice lo que se quiere decir".

La madre de Manu se ha dirigido en primer lugar a Jorge Javier: "Gracias por la oportunidad que me das de defenderme a mí y defender a mi hijo de todas las mentiras y todas las difamaciones que se están haciendo en este plató, sobre todo los domingos".

Fátima ha señalado lo que más le ha dolido: "No es que yo tenga que defender a Manuel por lo que está haciendo dentro del programa porque para mí lo está haciendo muy bien, es un buen concursante. Tengo que defenderlo de ciertas personas y colaboradores que se están inventado lo que está haciendo Manuel dentro del programa. Me ha dolido todo. Me han dolido las descalificaciones, los insultos..."