Adrián se rebela y le planta cara a la habitación azul: "Me parece un juego sucio"

Mientras Manu, Ruvens y compañía charlan en el salón sobre cómo deben maniobrar para ser el 'Big Bro' de esta semana, se encuentran con Adrián, que les interrumpe diciendo que no le parece justo lo que están haciendo, que si habían acordado un tiempo de cuatro horas para cada uno, se debe respetar por parte de todos y "no hacer las cosas por la espalda". Pero no parecen querer hacerle mucho caso. "A mí me da igual", le llega a responder Manu. "Yo no prometo nada. Si alguien se auto elige como líder de la justicia, no es mi problema", añade Ruvens, que se queja de que Violeta le haya confesado esto a Adri.

De vuelta a la habitación azul, Adrián continúa comentando ante Edi, Violeta, Juan y Jorge que no le parece bien lo que están haciendo. "Yo me he comprometido a que todo el mundo haga las mismas horas. Es lo más justo para todo el mundo y ya se habló. He dado mi palabra, me he comprometido. Eso me parece jugar sucio y me parece fatal. Si todos hemos dicho 'ok', ahora, el segundo día, alguien hace media hora más, no, las cosas no van así". Edi le responde que él lo ve más por "buscar el beneficio del grupo" mientras que Violeta le rebate opinando que nunca le han parecido bien sus estrategias de grupo con respecto al 'Big Bro'.