Edi estaba nominado y su posible expulsión significaba que se tendría que separar de Violeta, algo que ella de tan solo pensarlo se ponía a llorar. Antes de acudir a la sala de expulsión, Edi y Violeta tuvieron la oportunidad de despedirse a solas por si acontecía el temido final . "No te vayas", le susurró ella mientras le abrazaba. Él quiso restarle importancia al asunto diciéndole que si era expulsado, nadie se iba a morir.

Cuando Jorge Javier Vázquez interrumpió el romántico momento de los concursantes, preguntó a Edi si estaba nervioso por la expulsión. Él le aseguraba que no y que en todo caso estaba un poco intranquilo por el momento de salir al exterior. Pero Violeta sí se mostraba muy ansiosa: "Creo que no se merece ir. Es un chico con muy buenos valores, un gran concursante y sobre todo una buena persona. Egoístamente, quiero seguirle conociendo así que no quiero que se vaya", confesó.