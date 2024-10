El cara a cara definitivo de Maica y Adrián: "Siempre hago lo que siento, si no me sale, no me sale"

Adrián, que aseguraba que quería "hablarlo con ella en privado", se lanzaba a explicarse en directo: "Cuando nos vimos en la pantalla esperaba otro tipo de palabras , yo lo hubiese hecho con cualquier persona de la casa. Que al final no me importa, que me da igual, que le salió así y ya está". Acto seguido, ha insisitido en que "no es un sentimiento de dolor", y ha reconocido a Jorge Javier que es más bien "decepción" por pasar "mucho tiempo esperando cosas que nunca van a llegar ".

Maica, que ha escuchado con atención los argumentos de su compañero, no ha dejado pasar la ocasión para zanjar el tema y ser clara una vez más: "No entiendo por qué. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Yo he hecho como siempre las cosas como las he sentido, como me salen, así soy. Si te molestó cómo te hablé o esperabas algo de mí, lo siento, pero si no me sale en ese momento, no me sale".