Gran Hermano, en directo: Edi piensa que Laura es una egoísta

Últimamente parece que nadie tiene lo que quiere en la casa de Gran Hermano. Violeta, quiere que Edi la quiera como ella le quiere, pero el gallego no acaba de estar por labor. Adrián quería a Maica, pero ahora desearía no quererla, porque ella quiere "un poco" al italiano Tomasso. Laura, quiere mucho mucho a Manu, y hace lo que sea por que él la quiera de la misma manera. Hace tanto, que incluso se gana la enemistad de algunos compañeros, como Edi, que piensa que es una egoísta que sólo piensa en ella y en Manu. Manu, por su parte, quiere querer a Laura, pero no acaba de salirle.

Óscar ya quiere a Ruvens (estaba claro), pero el cineasta no quiere quererle, de momento. Y no nos olvidemos de Nerea, ella quiere a Luís pero de una forma que no acaba siendo querer, si no exigir. Y Luís, por su parte, también la quiere raro.

Fuera de las parejas tenemos a Juan, Lucía y Daniela, que, por unas cosas o por otras tampoco tienen lo que quieren, por ejemplo, comida. Bueno, eso lo quieren todos.

