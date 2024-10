Las nominaciones por grupo de afinidad y la inmunidad envenenada deciden la lista: "La gente no está siendo sincera"

Un total de seis concursantes forman parte de la lista definitiva de nominados

Vanessa pide a Javi que abandone ante el estupor de Jorge Javier Vázquez por su actitud: "Eso no es amor, es tiranía emocional"

Una noche más, los concursantes se han visto sorprendidos por las nominaciones. Al conectar con la casa, Jorge Javier les ha pedido que se separaran en "los dos grupos" diferenciados que existen en la casa. De hecho, les ha pedido claridad para obtener "la foto de la división". Lo que ellos no sabían era que, momentos más tarde, iban a nominar precisamente en grupo.

Pero, a la hora de ubicarse tal y como les había pedido el presentador, un grupo a la derecha y otro a la izquierda, ha habido quienes se han quedado en el centro autodefiniéndose como "neutrales". Mientras que Óscar, Manu, Ruvens, Laura y Edi se colocaban a la derecha, Maica, Lucía y Daniela lo hacían a la izquierda.

En el centro han quedado Violeta, Adrián, Jorge, Juan, Nerea y Luis, algo que no le ha gustado mucho a Laura y que ha hecho que se expresara en directo: "Ahora todos quieren estar en el centro, dicen que no son de ningún grupo y yo no lo veo así, yo aquí no estoy viendo sinceridad".

Una vez organizados los grupos, daban comienzo las nominaciones. Previamente, los concursantes habían participado en el juego de la inmunidad: Juan y Daniela habían sido los ganadores, por lo que no podían ser nominados.

Nominaciones en grupo

El primer grupo, el formado por Óscar, Manu, Ruvens, Laura y Edi ha decidido darle un punto a Nerea: "De los neutros es con la que menos me relaciono", ha explicado Manu. Sus dos puntos han ido para Maica y así lo ha argumentado Edi: "Me parece que no es natural". Por último, han decidido que los tres puntos fueran para Lucía porque, a vista de Laura, "siempre tira más para su grupo" y es la persona con la que menos afinidad tiene en la casa.

Por su parte, el grupo de Maica, Lucía y Daniela ha dado su punto a Edi. Sus dos puntos han ido para Ruvens, ya que Daniela ha asegurado sentirse "defraudada". Por último, los tres puntos han ido a parar a Luis: "Por afinidad y porque no hay relación", han explicado.

El grupo neutral ha destinado su punto a Adrián. Así lo ha decidido él mismo como integrante: "Un punto para mí. Es una situación complicada, no podría nominar a ninguno, no me sale". Sus dos puntos han ido para Lucía. Y, por último, los tres puntos para Óscar: "La otra noche no supo a quien nominar y me puse yo por delante para que me nominara a mí, así que le nomino de vuelta", se ha sincerado Juan.

Así han ganado Juan y Daniela la inmunidad

Los concursantes se han enfrentado a una prueba de inmunidad totalmente diferente: las 'pócimas de la inmunidad'. De quince pócimas que había, tan solo dos de ellas no picaban. Los dos concursantes que bebiesen de la pócima que no picaba iban a ser los ganadores. Una vez todos se habían sentado ante la pócima, procedían a beberla: Juan y Daniela eran los afortunados.

Pero, posteriormente, ambos concursantes se enfrentaban a una importante decisión: uno de ellos sería inmune y el otro sería nominado directo. Daniela lo tenía claro, puesto que hace nada acababa de pasar por la sala de expulsión y no quería saber nada al respecto. Juan, por lo tanto, aceptaba quedar automáticamente nominado. Jorge Javier les recordaba que no podían contar nada de esto al resto de concursantes.

La lista definitiva de nominados