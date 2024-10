Gran Hermano, en directo: última hora de la gala de Halloween con expulsión

22:34 H Lucia vs Laura

Lucia dice que está tranquila con su paso por el concurso si sale expulsada. JJ pregunta a Laura quien quiere que sea el expulsado y responde: "Ya lo sabe toda la casa y toda España: Lucía. Es la persona con la que menos afinidad tengo en la casa". "El otro día dijo que no me soportaba a las espaldas y yo creo mas bien que no me supera. Yo directamente la ignoro y nunca he tenido nada con ella", responde Lucia. "Yo lo mismo que digo detrás te lo digo a la cara", añade Laura.

Luis se despide de la casa y se adentra en el pasaje del terror.