Maica rompe su relación con Óscar en directo: "Tengo el corazón roto, he sentido una decepción muy grande"

Durante el 'Debate' de 'Gran Hermano', Ion Aramendi conectaba en directo para comunicar a Manu que está nominado, algo que no sabían en la casa porque Nerea no podía contar que ella le metió directamente en la lista definitiva, pero antes salía a la luz que todo está muy tenso entre Óscar y Maica, donde también entraba Ruvens.

Óscar, aseguraba al presentador no estar bien: "Me duele el corazón, no estoy hoy para hacer muchas declaraciones. Creo que tiene que pasar el tiempo y que se solucionen las cosas si se pueden solucionar. Hay cosas que no entiendo, prefiero tener antes una conversación privada antes de emitir algún juicio. Hablo de Maica y de Ruvens, necesito hablar con los dos".

Y Maica no dudaba en pronunciarse sobre esto: “Yo si que tengo el corazón roto, he sentido una decepción muy grande por Óscar, era una de las personas que más quería en esta casa, ya no, eso ha cambiado, me siento tonta. Ya tenía dudas, pensaba que eran insegurdades mías, pero Ruvens ha confirmado hoy en el baño que me pone verde”.

Maica le dejaba claro a Óscar que no entiende cómo con ella que, desde el minuto uno, ha estado apoyándole le pone verde con otras personas de la casa: "Yo ya no quiero tener relación contigo, a mí me gustan las personas leales y sinceras, no personas que me la clavan por detrás como tú has hecho".

Ruvens quería dejar claro que él no se lo había contado a Maica directamente: “Era algo que le he dicho a él, no era para vosotros”. Pero Daniela confirmaba que ambas se habían enterado de sus palabras: “Pero lo que hemos escuchado”.

Ruvens: "Comparto un poco lo que ha dicho Maica"

"A mí lo que me pasa es que si hablo, creo que me voy a arrepentir", entonaba Ruvens, aunque si explicaba la actitud que no entiende de Óscar: "Comparto un poco lo que ha dicho Maica. Él empieza a soltar, ya cuando te cabreas con él agacha las orejas y ya el malo eres tú. Ya me he cabreado y mucho".

Óscar aseguraba que él no le había puesto verde en ningún momento a su hasta ahora amiga y le echaba en cara a ella la actitud que tuvo con él al principio del concurso: "Yo te perdoné de antemano, para mí ocurrió y te permití el beneficio de la duda". Pero Maica no entendía sus palabras: "No digas que la que cometí el error fui yo, me dijiste que habías sido tú y que te perdonara. No tengas la poca vergüenza de hacer eso, ¿cómo puedes ser así de falso?".