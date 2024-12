La situación política española sigue marcada por la tensión entre el PSOE y el PP

El líder del PP explica su nueva imagen y la falta de sus características gafas

Alberto Núñez Feijóo: "Ha nacido un nuevo PSOE y han enterrado al Partido Socialista de Felipe González, Alfonso Guerra o Rubalcaba"

La tensión política en España sigue en aumento con el duelo constante entre el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, y el PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo. En este contexto, el líder del Partido Popular ha visitado 'La mirada crítica' este martes tres de diciembre, para compartir su visión sobre la actualidad política del país y los principales retos a los que se enfrenta España.

Ana Terradillos, nada más comenzar la entrevista, ha destacado el cambio de look con el que Feijóo nos sorprendió hace unas semanas al quitarse sus características gafas.

Un cambio forzado por motivos de salud

Ante las preguntas sobre su nueva apariencia, Feijóo ha explicado que el cambio no responde a una estrategia de marketing, sino a un problema de salud. "No es un cambio de look", ha afirmado. "Tuve un desprendimiento parcial de retina en el mes de julio, principios de agosto", ha detallado.

El líder popular ha añadido que, tras este diagnóstico, el oftalmólogo le indicó la necesidad de cambiar el cristalino de ambos ojos debido a una descompensación. Este procedimiento ha hecho innecesario el uso de gafas en su día a día, aunque ha confesado que todavía no se acostumbra del todo. "Aún se me hace raro, porque de vez en cuando me toco para ponerlas", ha señalado con humor.

Lo primero que ha hecho el líder del Partido Popular en el programa ha sido analizar los últimos datos del paro: "Desde el punto de vista de las afiliaciones son malos porque bajamos el número de afiliaciones a la seguridad social. En el paro hay muchos registros y hay que verlos todos y seguimos siendo el país con el doble de paro de Unión Europea", ha comenzado.

"España tiene una macroeconomía que funciona mejor que la media de la Unión Europea, pero la micro, la de las familias, no funciona tan bien y hemos perdido poder adquisitivo. Crecemos en macro no porque las familias estén mejor, hemos crecido porque hemos hecho mucho gasto público. En la micro tenemos el récord de riesgo infantil y en la población, por lo que no podemos estar triunfalistas en la economía española", ha analizado.

Sobre las acusaciones del Ejecutivo a Feijóo en las que aseguran que hace una oposición "golpista y autoritaria", ha dicho: "Decir que un partido es golpista cuando le han votado ocho millones de personas y es el primer partido de España o cuando después de ganar está en la oposición, debería hacer reflexionar al que lo dice. Después de lo que ha ocurrido en el Congreso del PSOE en España este fin de semana, puede suceder cualquier cosa. Lo que ha sucedido no lo habíamos visto nunca, lo más parecido son los congresos de los partidos independentistas y de la izquierda más radical. A partir de este congreso ha nacido un PSOE nuevo y se ha enterrado al Partido Socialista de Felipe González, de Alfonso Guerra o de Rubalcaba y ha nacido un nuevo partido que está hecho a imagen y semejanza de Pedro Sánchez", ha sentenciado el líder del Partido Popular.

Feijóo ha explicado sus últimas declaraciones, en las que pide a Pedro Sánchez que "aguante": "La gente no le pide que aguante, la mayoría de los españoles si pudiesen votar hoy harían que Pedro Sánchez se fuese del Gobierno. Se dan todas las causas para la dimisión y nunca ha habido un presidente del Gobierno con más motivos para irse. Lo que ocurre es que sus socios, que ya se están convirtiendo en sus cómplices, le mantienen en el Gobierno porque nunca el gobierno de España había sido tan barato y nunca un presidente del Gobierno había mandado menos. Las elecciones serán cuando alguno de sus socios le abandone o cuando le interese convocar las elecciones. Hoy por hoy no le interesa porque las perdería".

Sobre si alguien de Junts ha llamado a su partido para tantear la posibilidad de una moción de censura, Feijóo ha sido claro: "No. Junts está haciendo la política que le interesa y le conviene. En mi opinión ya no es un actor relevante en la política catalana, pero sí que sigue teniendo la llave del Gobierno en España. Ellos le han hecho a Sánchez presidente del Gobierno y ellos le mantendrán ene l poder hasta que les interese, pero eso tiene un coste".

Núñez Feijóo ha valorado la gestión de Mazón en la DANA y ha reflexionado sobre si esto le puede pasar factura a su partido: "A medida que van pasando las semanas se van descubriendo las dos formas de gestionar la DANA. Se ha acreditado que el Gobierno en seis años y medio no ha hecho nada en Valencia en materia de prevención, también se ha acreditado que la Confederación del Júcar no avisó y estuvo sin datos del caudal durante dos horas y media, también que estamos ante una emergencia nacional y el Gobierno, por cálculo electoral, no activa sus competencias y su responsabilidad, que es la declaración de emergencia nacional, incumpliendo la ley de Seguridad Nacional y de Seguridad Civil. Han aprobado unas ayudas que no han llegado a la gente y la mitad son aplazamientos de impuestos que hay que pagar y créditos que hay que devolver", ha comenzado.

Sobre la forma de gestionar la tragedia que ha tenido Mazón, Feijóo ha dicho: "Ha reconocido que se han cometido errores, ha pedido compadecer, ha hecho una remodelación de su Gobierno y ha pagado a las primeras familias. Una Comunidad con un gran problema de financiación está pagando ayudas y el Gobierno Central no. Ningún presidente de ninguna Comunidad Autónoma habría podido gestionar una catástrofe medioambiental como la que ha sucedido en Valencia porque ninguno tiene medios. Siempre que hay un problema, Sánchez se ausenta", ha señalado.

Feijóo ha sido claro y ha confirmado que no le ha pedido a Mazón que deje su puesto: "No. Mazón ha dicho en las Cortes que somete su candidatura en las próximas elecciones valencianas al éxito de la reconstrucción. Creo que le honra y que asume un gran riesgo".

El líder del PP ha hablado de Víctor de Aldama. Aunque no ha confirmado si le cree o no, ha subrayado que la Fiscalía Anticorrupción sí lo hace: "Son personas honorables que han creído a Víctor de Aldama y por eso han pedido su libertad. Ahora veremos el contenido y alcance de lo que ha dicho. Lo que es verdad es que Víctor de Aldama ha mentido menos que Pedro Sánchez".

