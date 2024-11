Maica y Tommaso se sinceran en directo con Jorge Javier tras su distanciamiento: "No ha sido fácil decírselo"

Jorge Javier Vázquez habla con Maica y Tommaso, por separado, tras todo lo ocurrido entre ellos

Ambos se sinceran en directo con el presentador después de que Maica se haya enterado de que el italiano no tiene sentimientos por ella

Maica descubre que Tommaso no quiere nada con ella y le planta cara: "Me dijiste que te gustaba, eres un 'cucaracho"

Maica, que estaba realmente ilusionada con que Tommaso hubiera llegado a la casa de Guadalix ante la conexión que sintió con él en su visita al 'Grande Fatello', se ha dado cuenta de que este no siente lo mismo y lo peor, que todos sus compañeros se han enterado antes que ella, del que tampoco sabía que llegaba tras continúar su romance en Italia con María Vittoria. Algo de lo que Jorge Javier Vázquez hablaba directamente con los dos protagonistas en directo durante la gala de 'Gran Hermano'.

"A mí me gusta como amiga, no siento mariposas en el estómago", confesaba Tommaso a los concursantes de Guadalix y después tenía una conversación con ella cuando esto ya se contaba por toda la casa, donde este se sinceraba.

Maica se sincera con Jorge Javier: "Hay cucharachos disfrazados de buenos muchachos"

Tras todo lo ocurrido durante las últimas horas en la casa, Jorge Javier Vázquez les llamaba al confesionario. Primero a Maica, que le explicaba al presentador que ha estado bastante triste estos días, aunque ya está mejor: "Lo que empezó siendo una cosa ha acabado siendo una cosa distinta"

Asegurando que lo que le ha molestado y decepcionado es que "le diga a todos mis compañeros una cosa, que ellos opinen sobre eso y a mí me cuente otra distinta". Sacando una conclusió clara: "Hay cucharachos disfrazados de buenos muchachos".

"Con lo que hizo ayer no me parece ni guapo. Esto no tiene solución, eso no se hace", le decía a Jorge Javier, como también lo que saca de todo esto: "A mí me gustan las cosas claras, no me puedes decir que hay una conexión y a mis compañeros otra cosa, que les acabas de conocer".

Tommaso, en directo: "Espero haber sido claro con ella"

Tommaso, después de que Maica saliera del confesionario, entraba para hablar con Jorge Javier. "Espero haber sido claro con ella, no es fácil decir cosas de este tipo y he probado a decirlo con todo el tacto, he hablado con los compañeros de esta situación antes de hablar con ella porque mi español no es bueno, quería una ayuda de ellos para las palabras", explicaba.

Este aseguraba que en su conversación con Maica le he dicho todas las cosas que le gustan de ella, que le gusta como persona, pero que el sentimiento es otro: "Fuera de aquí no sé lo que pasará, igual podemos conocernos mejor o no, no se sabe, pero ahora tengo que decirle esto".