El comentario de Óscar en el confe que ha provocado el tremendo enfado de Ruvens: "Me ha hecho dudar de si está jugando conmigo"

"Ha dicho algo así como... 'sí, aunque muchas veces intentes separarnos '", señalaba un Ruvens, muy molesto con el comentario de Óscar. Además, Ruvens señalaba que le había dicho lo siguiente al escuchar eso: "Óscar, si ya hemos hablado 800 veces y se ha quedado la cosa más que clara. Yo nunca he intentado separaros. No he sido ni la persona que te ha dado a elegir ni que te ha dicho nada".

"Al revés. Yo me alegro porque te siento más feliz cuando estás bien con ella. Porque cuando estás mal estás hecho una m*****", comentaba Ruvens. Un Ruvens que reconocía que hay cosas de la modelo y azafata que no le gustan. De hecho, ambos han tenido algún choque dentro de la casa: "Pero que hable de eso cuando ya lo dijimos el otro día... y que me puede perjudicar. ¿Qué intenta? ¿Qué pretende?". "Me ha hecho dudar otra vez de si está jugando otra vez conmigo", subrayaba el albaceteño.