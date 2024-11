Ruvens se aparta de Óscar y quiere separarle también de Maica

Ruvens quiso separar a Óscar de Maica, igual que hizo en su momento Elsa, aunque tampoco sería justo cargar las culpas a ellos porque aquí el responsable es Óscar

Ruvens delató a Óscar viniendo a revelar en público que ha puesto verde a Maica. Maica y Daniela fueron testigos de una revelación sobre algo que hasta ahora habían podido sospechar, pero que ya tienen confirmado. Eso si se fían de lo que dice Ruvens, claro está. Ruvens llevaba enfadado con Óscar desde el día anterior y había llegado a afirmar que no le volvería a dirigir la palabra. Salvo para delatarle, debe ser. Lo que le terminó de rematar fue eso mismo que había dejado ojiplática a Maica: Óscar intentando arreglarse con la que fue su amiga ahora que Ruvens le había dado la espalda.

La historia se repite, aunque no sé si esta vez generará tanta confusión en Óscar. En su mundo paralelo es Maica quien le debió pedir perdón cuando Elsa le delató. En realidad fue al contrario, como él mismo reconoció en el momento, aunque poco después ya estaba sembrando la duda poniendo su falta de memoria como excusa. La visita de Elsa le terminó de confundir, y ahora pretende que el error no fue suyo, sino de Maica. Tanto entonces como ahora, alguien delató a Óscar, y en ambas ocasiones no era para tanto.

El error que Óscar quiere atribuir ahora a Maica

El error del que hablo fue aquella nominación en la que Óscar no quería tocar a Elsa, pero Maica sí. Óscar habló esa misma noche con Elsa y le dijo que él no quería nominarla, lo cual ella agradeció reconociendo el valor de su lealtad. Maica escuchó lo de la lealtad y se quedó mosca, por lo que le preguntó a Óscar si le había contado a Elsa lo sucedido en las nominaciones, obteniendo una respuesta negativa. Días después, un jueves antes de comenzar la gala, Elsa le contaba a Maica la realidad de la conversación que había tenido el jueves anterior con Óscar. Y luego vino un duro enfrentamiento con Elsa en la que esta le llegó a decir que no quería gente como él en su vida.

Esto que cuento fue así, aunque nunca me pareció tan importante lo ocurrido, como dije antes. Óscar se equivocó porque estaba siendo poco leal con Maica para colgarse ante Elsa una medallita. Pero a estas alturas ya sabemos que la lealtad no está entre las cualidades de Óscar. Casi dos meses más tarde, este concursante le ha dado la vuelta al calcetín presentando una realidad modificada en la que Maica fue la que cometió el error. Se refiere a una conversación previa inexistente en la cual él le habría terminado reconociendo lo que dijo a Elsa. Óscar tendrá ocasión de verlo todo fuera y entonces se dará cuenta de su mayúsculo error, ampliado ahora con esa parte de historia inventada por él. Hasta entonces, seguirá haciendo el ridículo con esto tan pasado.

Si entonces fue Elsa quien delató a Óscar delante de Maica, ahora ha sido Ruvens el que lo ha hecho con algo todavía menos importante, como es que en el dormitorio azul haya hablado mal de Maica. La comparación entre esto de Ruvens y aquello de Elsa es pertinente porque ambos tenían el mismo fin, separar a Maica y Óscar. Entonces no pudo ser porque Maica perdonó a Óscar, veremos si esta vez el plan funciona mejor. Visto lo visto, tampoco sería justo cargar las culpas a Elsa o Ruvens porque aquí el responsable es Óscar. Nunca ha valorado que decir ciertas cosas puede tener consecuencias. Es un kamikaze que conduce a toda velocidad en dirección contraria y no es consciente de que le puede costar tener un choque mortal.

Ruvens quiere apartarse de Óscar

Es humano que si Ruvens le rechaza quiera Óscar recuperar la buena relación con Maica, pero debiera pensar que no está tratando con mermados, sino todo lo contrario. Maica es una chica muy lista, que le ha perdonado ya demasiadas veces como para seguir tropezando en esa misma piedra. Aun así, con sus inconsciencias, sus errores y otras locuras, me creo a Óscar, confío en que sus sentimientos son reales y actúa movido por ellos. No puedo decir lo mismo de un Ruvens que en un principio huía de Óscar y se burlaba de él; luego se acercaron hasta el punto de confesar que lo quiere mucho, para ahora volver a las ofensas y desprecios. Está claro que el primer cambio de Ruvens fue porque escucharon los aplausos aprobando a Óscar en plató. Y sospecho que el cambio de ahora es porque se ha cansado de que a Óscar le cueste tanto entender que no es no.

Ruvens debe de creer que si la audiencia interpreta que está rechazando a Óscar puede ser moral para él. Por eso evita hablar las cosas con toda naturalidad, aunque a veces se le escapen cosas con sus amigos como que “yo a él no le toco” (se refiere a Óscar). No podemos acusar a Ruvens de haber sido poco claro. En todo momento le ha dicho que no le gusta, aunque la vanidad de Óscar le impide creérselo. Ahora parece dispuesto a dar cuarenta pasos atrás para que descarte tener con él “algo físico”. Dice que no solo ha habido una cosa de Óscar que le ha molestado, sino ochenta, y añade: “No acepta que no me gusta y se mete conmigo a full”. Cree que es malo y tira “a matar”. Ahí es nada.

Los nervios han traicionado a Ruvens, haciendo que vuelva a comportarse con Óscar como al principio. “Lo que quiere es que todo el mundo haga lo que a él le da la gana”, le decía a Vulcan el sábado. Con quien ya no habla tanto es con Edi, que está demostrando ser bastante más listo. “Laura se está salvando por los “Big Bro”, decía Edi el otro día. Y otra más de Edi: “Dirás lo que quieras, pero Lucía es mucho más madura que Laura. Y Laura estaba así con ella por celos”. Los nervios de Ruvens van in crescendo en la medida que se da cuenta de que se le va de las manos el concurso. Anoche estaba tocado por la velada fatídica que le había tocado vivir, con la prueba perdida por hacer trampas, Laura quedándose sin ser salvada por el “Big Bro” y, finalmente, Maica salvada por ser la menos votada por la audiencia. Ya había comenzado mal la cosa poco antes de empezar la gala delatando a Óscar.

Nominaciones versus posicionamientos

¿No resulta curioso que el jueves nominasen a Laura cinco concursantes y a Daniela cuatro, pero anoche se posicionaron solo dos contra Laura y seis contra Daniela? De estos seis que anoche querían ver fuera a Daniela el jueves no le dieron un solo voto ni Ruvens ni Luis. Ruvens nominó a Maica y Luis a Laura con tres puntos, pero anoche ambos preferían la expulsión de Daniela. Podría ser por estrategia, lo cual se entendería en el caso de Luis, pero Ruvens es ese mismo concursante que en las primeras semanas acusaba a sus rivales del dormitorio rosa por ser unos estrategas que pactaban las nominaciones.

Así fueron unos posicionamientos en los que Daniela terminaba con más compañeros detrás que el resto:

Luis > Óscar y Adrián

Maica > Juan

Daniela > Ruvens, Edi, Jorge, Luis, Laura y Vulcan

Vulcan > Nerea y Violeta

Laura > Daniela y Maica

Violeta también cambió de jueves a domingo sus preferencias y habiendo nominado a Laura sin dar un solo punto a Daniela se ponía en contra de esta última a pesar de señalar la buena semana que ha pasado con ella. Laura fue quien peor encajó los posicionamientos de Daniela y Maica, llegando a acusar a esta última de estar improvisando los motivos. No se debió acordar de aquellos primeros posicionamientos en que Maica ya era muy clara respecto a esas cosas que no le gustaban de Laura.

Pero cualquier cosa que afecte a Laura es buen motivo para montar un drama, venga de sus enemigos declarados o de esas cinco personas que tanto se quieren entre ellos, según dice ella, pero bien que la han acusado de robar comida común o de poner más comida a Vulcan. El drama de Laura es compartido por Vulcan y Ruvens, que anoche perdía los nervios y las formas cuando Daniela explicaba sus razones para posicionarse contra Laura. Pero ya he explicado que Ruvens no tuvo su mejor noche y empieza a temer que vaya a pasar lo contrario de lo que pronostica con la salida de Laura.

De nuevo trampas en la prueba

Volvieron a hacer trampas en la prueba semanal, por lo que no está superada y tendrán un euro por persona y día de presupuesto. La otra consecuencia es que la elección del “Big Bro” se hizo con un juego de estrategia en la que parecía que ganaría el grupo mayoritario, pero no fue así. Tenían que robar cinco estacas a un compañero (tenían todos diez en un principio) y colocarlas a quien quisieran. Un error de cálculo de Nerea, última en jugar, hizo que en lugar de ganar Luis lo hiciera Adrián, que contó con el apoyo de todos para rechazar dos cestas de comida a cambio de no dejar de estar nominado. Decidió salvarse.

Tenían ventaja quienes jugasen después y los azules eligieron mayoritariamente los primeros puestos (Ruvens, Edi y Laura eran los números 1, 2 y 3). Este fue el mayor de los desastres de la noche horribilis de Ruvens y los suyos. Habían previsto todo para que saliera “Big Bro” Edi y salvase a Laura, pero no pudo ser. Me hubiera gustado verle en esa tesitura una vez supieron que Nerea metió a Vulcan entre los nominados. Si Edi actúa libremente hubiera salvado a Vulcan en lugar de a una Laura que esta vez sí está en peligro. Como le dijo Lucía desde plató: “Esta vez no te has podido salvar por el ‘Big Bro’, así que te veo el jueves”. Igual están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, pero es bastante verosímil que pueda suceder lo que planteaba Lucía.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche antes de salvarse Adrián: 43 %, 27 %, 11 %, 10 %, 5 % y 4 %. Y tras esa salvación: 47 %, 29 %m 13 %, 6 % y 5 %. Esto quiere decir que Adrián tenía entre el 10 % y el 11 %. También sabemos que Maica no superaba el muy exiguo 4 % de los votos. Apuesto a que el otro porcentaje pequeño es Luis y el siguiente Vulcan. Quedan, por tanto, para el duelo final Laura y Daniela.