Maica, a Óscar: "No me quisiste como primera opción, no me quieras como segunda"

El hecho de que Óscar no eligiese a Maica como primera opción en su elecciones para la nueva prueba semanal de 'Gran Hermano' ha traído coleo en la casa al día siguiente. Gracias a la señal 24 horas, hemos descubierto qué han hablado los concursantes sobre ello.

"A quien no quería era a Adri, pero si estaba Juan no iba a pasar otra cosa porque él iba a decir Adrián", explicó Óscar. "No le diste otra opción", apuntó Maica. Óscar se justificó diciendo que él pensó en hacerlo rápido y ya está, pero que él iba a proponer a Maica como secretaria en la prueba de los jefes. "No me quisiste como primera opción, no me quieras como segunda", respondía ella cruzándose de brazos. Maica no quería saber nada de ser secretaria como premio de consolación. "Si tú estás de jefa yo a ti te voy a obedecer, pero no sé al revés", contestó su compañero.

"Manu y Edi sé que van a hacer lo que yo les mande todo el rato. Va a haber dos vacantes, de un puesto u otro (al salir expulsado Ruvens o Adrián) y uno de ellos es para ti, porque lo hemos hablado", le aseguraba entonces Óscar, pero Maica no correspondía el gesto y defendía que debía echarse a suertes. "Ya empezamos mal, porque en una empresa las cosas no se echan a suertes", respondió Óscar.

La conversación empezó a tornarse más seria. "Ya vale, Óscar. Ayer vi que no me tuviste en cuenta para nada de ser mano derecha ni nada, vimos los vídeos y no quiero discutir. Lo que me da rabia es que no quieras aceptar que querías ir con Manu", expresó Maica ya visiblemente enfadada. Óscar siguió justificándose pero su compañera no quería escucharle más. "No estoy enfadada. Estoy decepcionada porque no nos tuviste en cuenta ni a mí ni a Daniela", sentenció Maica.

Al final, Óscar abandonaba la zona del jacuzzi donde estaban discutiendo. Más tarde, se confesó con Adrián, opinando que si no escoge a Maica como primera opción, Maica se decepciona, "pero yo nunca soy la suya. Tiene a Daniela y me cambió por Lucía. ¿Viste que yo me enfadara?", preguntaba antes de contestarse a sí mismo con un rotundo no. Para Adrián, con Maica, o son las cosas como ella quiere, o no juega.

