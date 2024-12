Pesetas doradas

22:43 H El casting de Edi

Reproducen el casting de Edi y Violeta no puede contener la risa: "Soy Edi, de Fisterra, lo que mas me gusta es el entrenamiento y la vida sana, hay que cuidarse, pero lo compenso con la fiesta que también me gusta mucho y estoy soltero". "Pues ya no está soltero, así que conseguido", comenta Óscar tras ver el vídeo.

"Porque el flow no esta a la venta, vota a Edi", es el eslogan que ha elegido el finalista para su campaña. Elsa conecta con la casa y lanza un alegato a favor de Edi: "Tienes que ser el ganador porque te hemos conocido en todas tu facetas, siempre has hecho lo que has querido y sentido, has luchado por lo tuyo y por eso tienes que ganar, cariño".