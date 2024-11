Gran Hermano, en directo: última hora de la gala de los poderes con expulsión

22:48 H "Conectamos con la casa"

Jorge Javier conecta con la casa. Maica y Edi hablan de la discusión que tuvieron durante la fiesta en la que Maica asegura que "no tiene ningún problema con Edi". "Me molesta que digan que yo exagero una fobia que tengo cuando lo que me da es vergüenza", añade Maica, aunque Edi mantiene que esa "no era su intención". JJ muestra a los nominados los porcentajes: Ruvens cree que el suyo es el mayor y que es el expulsado de la semana, mientras que Adrián "está tranquilo con su paso por el concurso". El boxeador se despide de la casa y entra en el cine de GH donde verá algunos vídeos de su convivencia con Maica.